İmzayı attı! Donald Trump, "İran'a maksimum baskı" kararnamesini yeniden hayata geçirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

İmzayı attı! Donanld Trump, ʺİran'a maksimum baskıʺ kararnamesini yeniden hayata geçirecek (EPA)

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "Bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.