Trump'tan Meloni'ye nükleer tehdit suçlaması: ABD ile İtalya arasında ipler yine gerildi

"SENİN DOSTUN OLMAK BANA FAYDA SAĞLAMADI"

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım." ifadelerine yer vermişti.

MELONİ UYDURMA DEMİŞTİ

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

"Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı tavrı göstermemesi, aksine onlara çok daha fazla hoşgörüyle yaklaşması hayal kırıklığına yol açıyor. Unutmaması gereken bir şey var: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" demişti.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI ZİYARETİ İPAL ETMİŞTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gerilimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri, tüm İtalya'yı rencide etti. Bu nedenle 21 ve 22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YALNIZ BIRAKTILAR

İki lider arasındaki kavganın sadece bir fotoğraf polemiğinden ibaret olmadığı, arka planda derin bir askeri ve stratejik anlaşmazlığın yattığı biliniyor.

Trump, İsrail ile ortak şekilde İran'a yönelik saldırıların başlatıldığı 28 Şubat tarihinin ardından Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ilan etmişti. Bu kapsamda NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere müttefik ülkelere Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığında seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere bölgeye askeri unsurlar gönderme çağrısında bulunmuştu.

Ancak İtalya dahil müttefiklerin bu çağrıları dikkate almaması, Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini artırarak ittifak için "kağıttan kaplan" ifadesini kullanmasına yol açtı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya