Trump'tan Meloni'ye nükleer tehdit suçlaması: ABD ile İtalya arasında ipler yine gerildi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi, Washington'ın tüm askeri koruma ve NATO yatırımlarına rağmen İran'ın nükleer tehdidine karşı kör ve sağır kalmakla suçladı. İki lider arasında son günlerde yaşanan karşılıklı eleştirilere bir yenisini ekleyen Trump, İtalya yönetiminin sınandıklarında kendilerini ve dünyanın geri kalanını savunmak için yanlarında durmadığını iddia etti.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi İran ve nükleer tehdidiyle ilgilenmemekle eleştirdi.
- Trump, NATO'ya trilyonlarca dolar harcandıktan sonra İtalya'nın ABD sınandığında yanında olmadığını iddia etti.
- Trump daha önce Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını söylemişti.
- Meloni, Trump'ın iddialarını reddederek İtalya'nın asla yalvarmadığını belirtmişti.
- İki lider arasındaki karşılıklı eleştiriler sosyal medya üzerinden devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi "İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği" gerekçesiyle eleştirdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'yı ve son günlerde karşılıklı eleştirilerde bulunduğu Meloni'yi yeniden hedef aldı.
Trump, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu ifade eden Trump, "Ama onlar, sınandığımızda bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller. Hiç hoş değil." görüşünü paylaştı.
MELONİ İLE TRUMP ARASINDA "FOTOĞRAF" ATIŞMASI
Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.
Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.
"SENİN DOSTUN OLMAK BANA FAYDA SAĞLAMADI"
Trump, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım." ifadelerine yer vermişti.
MELONİ UYDURMA DEMİŞTİ
Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.
"Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı tavrı göstermemesi, aksine onlara çok daha fazla hoşgörüyle yaklaşması hayal kırıklığına yol açıyor. Unutmaması gereken bir şey var: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" demişti.
İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI ZİYARETİ İPAL ETMİŞTİ
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gerilimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri, tüm İtalya'yı rencide etti. Bu nedenle 21 ve 22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YALNIZ BIRAKTILAR
İki lider arasındaki kavganın sadece bir fotoğraf polemiğinden ibaret olmadığı, arka planda derin bir askeri ve stratejik anlaşmazlığın yattığı biliniyor.
Trump, İsrail ile ortak şekilde İran'a yönelik saldırıların başlatıldığı 28 Şubat tarihinin ardından Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ilan etmişti. Bu kapsamda NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere müttefik ülkelere Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığında seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere bölgeye askeri unsurlar gönderme çağrısında bulunmuştu.
Ancak İtalya dahil müttefiklerin bu çağrıları dikkate almaması, Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini artırarak ittifak için "kağıttan kaplan" ifadesini kullanmasına yol açtı.