Trump üç kadın asistanına 45 bin dolarlık tatil hediyesi verdi! Natalie Harp-Melania krizi Beyaz Saray'ı karıştırdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'daki üç genç asistanına on binlerce dolarlık nakit "tatil hediyesi" dağıttığı mal beyanlarıyla ortaya çıktı. Çalışanların maaşlarının üçte birine denk gelen bu yüklü ödemeler tartışmalara yol açarken söz konusu isimlerden birinin First Lady Melania Trump ile krize yol açan Natalie Harp olması dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı Natalie Harp'a ve Beyaz Saray'daki iki diğer "genç ve sadık" çalışanına 45 bin dolarlık nakit hediye verdiği ortaya çıktı.
TRUMP GENÇ ASİSTANLARINA TATİL HEDİYESİ
The Washington Post'un haberine göre geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan mal beyanlarında üç kadın çalışan, bu ödemeleri "Tatil İçin Nakit Hediye" olarak tanımladı. Kongreye sunulan yıllık bir rapora göre bu hediyeler, Beyaz Saray'daki görevlerinden her birinin kazandığı 150.000 dolarlık maaşın yaklaşık üçte birine denk geliyor.
TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞIYOR
Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Beyaz Saray baş etik avukatı Richard Painter, söz konusu ödemelerin federal çalışanların maaşlarının dış kaynaklardan tamamlanmasını yasaklayan federal bir yasayı ihlal ediyor gibi göründüğünü söyledi ve "Açıkça görülüyor ki Beyaz Saray'da devlet hizmetinde çalışanların mali durumunu kolaylaştırmaya çalışıyor. Bunu yapamazsınız." dedi.
BEYAZ SARAY "TRUMP GELENEĞİ" DEDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise ödemelerin herhangi bir kuralı ihlal etmediğini belirtti. Ingle "Başkanın hem hükümette hem de özel sektörde çalıştığı dönemlerde çevresindeki kişilere zaman zaman çalışanlarına ve yardımcılarına Noel hediyeleri verme konusunda uzun süredir devam eden bir geleneği vardır. Burada söz konusu olan hediyelerin bu kişilerin resmi hükümet görevleriyle hiçbir ilgisi yoktur ve bu nedenle ilgili yasal ve etik standartlar çerçevesinde tamamen izin verilebilir niteliktedir." şeklinde konuştu
Trump'ın hediyelerini alan isimlerden ise herhangi bir açıklama gelmedi.
DEDİKODULARIN ÖZNESİ NATALIE'YE 45 BİN DOLAR
45 bin dolarlık hediyeleri kabul eden isimlerden ise en çok Natalie Harp dikkat çekiyor.
Trump'ın insan yazıcısı olarak nitelendirilen ve yanında kablosuz bir yazıcı taşıyarak ona haber metinlerini basıp veren asistanı Harp ile ilgili dedikodular Beyaz Saray'ı hareketlendirmişti.
TRUMP İLE MELANIA ARASINDA NATALIE KRİZİ
Ağustos ayında First Lady Melania Trump ile Natalie Harp'ın aynı ortamlarda yer almadığı dikkat çekmişti. Melania Trump'ın aylardır kameralardan uzak kaldığı da fark edilirken Beyaz Saray'da dedikodular patlak vermişti.
Melania Trump kısa süre içinde Donald Trump ile görüntü verdi. Fakat ikili arasında Natalie Harp krizini işaret eden bir gelişme daha yaşandı.
Yine ağustos ayında düzenlenen Freedom 250 Grand Prix yarışlarında Trump'ın telefonunu vermek için Natalie Harp'ı yanına çağırdığı sırada First Lady'nin locayı terk ettiği fark edildi. Kulisler yeniden hareketlenirken Melania'nın kocasına sert bir mesaj verdiği konuşuldu.
Trump ayrıca, sosyal medya için günlük faaliyetlerini kaydetmek üzere genellikle kendisinin yanına Gizli Servis korumalarından bile daha fazla yanına yaklaşabilen 31 yaşındaki iletişim danışmanı Margo Martin'e ve idari asistanı olarak görev yapan 26 yaşındaki Beyaz Saray yardımcısı Chamberlain Harris'e de 45 biner dolar verdi.
Trump, şubat ayında Harris'i, Beyaz Saray'daki balo salonu ve Washington bölgesindeki diğer inşaat projeleri üzerinde denetim yetkisine sahip olan ABD Güzel Sanatlar Komisyonu'na atamıştı.
Oval Ofis operasyonları direktörü Walt Nauta, başkandan 20.000 dolarlık bir hediye bildirdi. 175.000 dolar maaş alan Nauta, Türkiye'deki ikram kamyonunda da Trump'a eşlik etmişti. Trump'ın ilk Beyaz Saray döneminde vale olarak görev yapan Nauta, Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın Mar-a-Lago'daki gizli belgeleri elinde tutmasına yönelik soruşturmasında kilit bir tanık ve sanıktı. Bir hâkim, davayı açan özel yetkili savcı Jack Smith'in usulsüz bir şekilde atandığına hükmederek 2024 yılında suçlamaları düşürmüştü.
ABD başkanlarının Beyaz Saray'da çalışan personele büyük miktarda nakit ödeme yaptığına dair başka hiçbir kamuya açık örnek bulunmuyor.