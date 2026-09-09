ABD Başkanı Donald Trump 'ın asistanı Natalie Harp'a ve Beyaz Saray'daki iki diğer "genç ve sadık" çalışanına 45 bin dolarlık nakit hediye verdiği ortaya çıktı.

The Washington Post'un haberine göre geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan mal beyanlarında üç kadın çalışan, bu ödemeleri "Tatil İçin Nakit Hediye" olarak tanımladı. Kongreye sunulan yıllık bir rapora göre bu hediyeler, Beyaz Saray'daki görevlerinden her birinin kazandığı 150.000 dolarlık maaşın yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Trump ve Natalie Harp.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞIYOR

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Beyaz Saray baş etik avukatı Richard Painter, söz konusu ödemelerin federal çalışanların maaşlarının dış kaynaklardan tamamlanmasını yasaklayan federal bir yasayı ihlal ediyor gibi göründüğünü söyledi ve "Açıkça görülüyor ki Beyaz Saray'da devlet hizmetinde çalışanların mali durumunu kolaylaştırmaya çalışıyor. Bunu yapamazsınız." dedi.

BEYAZ SARAY "TRUMP GELENEĞİ" DEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise ödemelerin herhangi bir kuralı ihlal etmediğini belirtti. Ingle "Başkanın hem hükümette hem de özel sektörde çalıştığı dönemlerde çevresindeki kişilere zaman zaman çalışanlarına ve yardımcılarına Noel hediyeleri verme konusunda uzun süredir devam eden bir geleneği vardır. Burada söz konusu olan hediyelerin bu kişilerin resmi hükümet görevleriyle hiçbir ilgisi yoktur ve bu nedenle ilgili yasal ve etik standartlar çerçevesinde tamamen izin verilebilir niteliktedir." şeklinde konuştu

Trump'ın hediyelerini alan isimlerden ise herhangi bir açıklama gelmedi.