Belçika’da bir ilk! Filistin Büyükelçisi Kral’a mektup sunarak görevine başladı

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe'ye "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

KRAL FİLİSTİN TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ

Kraliyetten yapılan açıklamada Kral'ın, misyon mektubunun sunumu için Jadou'yu kabul ettiği bildirildi.

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe'ye ʺmisyon mektubuʺ sundu. (Sosyal medya)

Açıklamada "Bu, ülkemizdeki görev süresinin resmen başlangıcıdır." denildi.

Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle göreve başlamış oldu.

Kraliyet kaynakları, bunun Filistin'i resmen bir tanıma anlamına gelmediğini ancak 2018'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ziyareti sırasında, Kral ile varılan, gelecek Filistin temsilcilerinin büyükelçi prosedürüyle göreve başlaması yönünde verilen karara dayandığını bildirdi.

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe'ye ʺmisyon mektubuʺ sundu. (Sosyal medya)

Filistin devletinin tanınması, Belçika siyasetinde gündemden düşmeyen bir konu olmayı sürdürüyor. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıların ardından bu fikir, ilk olarak Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez tarafından dillendirildi. İlerleyen süreçte İrlanda, İspanya ve Norveç'in tanıma kararının ardından Belçika'dan da beklenen karar ise gelmedi. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bölgesel hükümetlerin bu konuda vardığı bir uzlaşının bulunduğunu ancak federal bir kararın "doğru zamanda" alınacağını ifade ediyor.