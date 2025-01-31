The Guardian'ın haberine göre, WhatsApp yetkilileri, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin İsrail merkezli Paragon Solutions şirketine ait casus yazılım tarafından hedef alındığını ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğini bildirdi.
Yetkililer, saldırıların Aralık 2024'te durduğunu ancak ne kadar süredir devam ettiğinin bilinmediğini belirtti. Casus yazılımın, grup sohbetlerinde paylaşılan kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla bulaştığına inanılıyor.
WHATSAPP YASAL İŞLEM BAŞLATACAK
WhatsApp, Paragon Solutions'a resmi bir uyarı mektubu gönderdiğini ve şirkete karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Şirket yetkilisi, siber saldırılara işaret ederek "Bu casus yazılım şirketlerinin neden hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir." diye konuştu.
CASUS YAZILIMLA WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞTİLER
WhatsApp, casus yazılım saldırısından etkilendiği düşünülen kişilere doğrudan bilgilendirme yaptığını duyurdu.
Saldırının arkasındaki sorumlular hakkında net bir bilgi paylaşılmazken, İsrail merkezli Paragon Solutions ise iddialara henüz yanıt vermedi.
Paragon'un geliştirdiği Graphite adlı casus yazılımın, bulaştığı cihazlarda WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajları okuyabildiği ve tam erişim sağlayarak kullanıcı verilerini ele geçirebildiği belirtildi.