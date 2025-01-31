The Guardian'ın haberine göre, WhatsApp yetkilileri, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin İsrail merkezli Paragon Solutions şirketine ait casus yazılım tarafından hedef alındığını ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, saldırıların Aralık 2024'te durduğunu ancak ne kadar süredir devam ettiğinin bilinmediğini belirtti. Casus yazılımın, grup sohbetlerinde paylaşılan kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla bulaştığına inanılıyor.