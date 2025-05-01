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Trump’tan gümrük vergisi çıkışı: Birkaç dolar daha pahalıya mal olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarifeleri nedeniyle gelen eleştirilere yönelik, "Belki de çocukların otuz yerine iki oyuncak bebeği olacak ve belki de bu iki bebek normalde olduğundan birkaç dolar daha pahalıya mal olacak." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 13:17
Trump’tan gümrük vergisi çıkışı: Birkaç dolar daha pahalıya mal olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarifeleri nedeniyle gelen eleştirilere yönelik, "Belki de çocukların otuz yerine iki oyuncak bebeği olacak ve belki de bu iki bebek normalde olduğundan birkaç dolar daha pahalıya mal olacak." şeklinde konuştu.

CBS News'un haberine göre Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında gümrük tarifeleri ve ekonomiyi değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, EPAABD Başkanı Donald Trump, EPA

"BİRKAÇ DOLAR PAHALIYA MAL OLACAK"

Gümrük tarifeleri nedeniyle gelen eleştirilere yanıt veren Trump, "Belki de çocukların otuz yerine iki bebeği olacak ve belki de iki bebek normalde olduğundan birkaç dolar daha pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.

BIDEN'I SUÇLADI

Uyguladıkları yüzde 145'lik gümrük tarifeleri nedeniyle Çin'deki üretimin gerilediğini ve bazı fabrikaların kapanmaya başladığını da savunan Trump, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminde bize, çoğunluğu ihtiyacımız olmayan şeyleri satarak trilyon dolar kazandılar." değerlendirmesinde bulundu.

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WASHINGTON-PEKİN HATTINDA TİCARET SAVAŞI

Çinli ihracatçılar ABD'ye en fazla elektronik ürünler, donanımlar ve parçaları, çelik ve alüminyum gibi baz metaller ile tekstil, plastik, kıyafet, oyuncak, mobilya gibi imalat ürünleri satıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

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Trump’tan gümrük vergisi çıkışı: Birkaç dolar daha pahalıya mal olacak