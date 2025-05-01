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Kenyalı muhalif milletvekili Charles Were vurularak öldürüldü

Kenyalı muhalif milletvekili Charles Were başkent Nairobi'de suikasta uğradı. Polisin yaptığı açıklamada, Were'nin şoförü ve korumasıyla birlikte olduğu sırada bir motosiklet taksinin araçlarına yaklaştığı ve bir yolcunun araçtan inerek milletvekiline ateş etmeden önce araçlarına yaklaştığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 13:37
Kenyalı muhalif milletvekili Charles Were vurularak öldürüldü

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Kenyalı muhalif bir milletvekili Charles Were başkent Nairobi'de polisin "hedef gözetilerek ve önceden planlanarak" işlenmiş bir suç olarak tanımladığı olayda vurularak öldürüldü.

Kenya'da milletvekiline suikast, ReutersKenya'da milletvekiline suikast, Reuters

KENYALI MİLLETVEKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milletvekili Charles Were çarşamba gecesi arabası işlek bir anayol üzerindeki kavşakta durduktan sonra vuruldu.

Cumhurbaşkanı Willian Ruto polisi "kapsamlı bir soruşturma" yürütmeye çağırdı ve perşembe günü yaptığı açıklamada sorumluların "hesap vermesi gerektiğini" söyledi.

Kenya'da milletvekiline suikast, ReutersKenya'da milletvekiline suikast, Reuters

ARACA YAKLAŞTI ATEŞ AÇTI

Polisin yaptığı açıklamada, Were'nin şoförü ve korumasıyla birlikte olduğu sırada bir motosiklet taksinin araçlarına yaklaştığı ve bir yolcunun araçtan inerek milletvekiline ateş etmeden önce araçlarına yaklaştığı belirtildi.

Yasa koyucu 2022 yılında Turuncu Demokratik Hareket partisi adına Kenya'nın batısındaki Kasipul seçim bölgesini temsil etmek üzere yeniden seçilmişti. Muhalefet lideri Raila Odinga Were'yi "toprağın cesur bir evladı" olarak tanımladı.

Kenya'da milletvekiline suikast, ReutersKenya'da milletvekiline suikast, Reuters

Odinga, 2022 genel seçimlerinde Başkan Ruto'nun başlıca rakibiydi.

Kenya'daki siyasi gerilim, ülkede onlarca kişinin öldüğü muhalefet destekli hükümet karşıtı protestoların yaşandığı geçen yıldan bu yana azalmış durumda. Ruto daha sonra Odinga'nın partisinden üyeleri kabineye atadı ve iki lider bu yılın mart ayında siyasi bir anlaşma imzaladı.

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