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Trump’tan Gazze skandalı! “Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı” dedi O “Gaza” Mozambik’te çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz büyük bir skandala imza attı. Trump ABD’nin Gazze’ye prezervatif için 50 milyon dolar gönderdiğini ve Hamas’ın bu parayı bomba yapmak için kullandığını söyledi. Trump’ın hiçbir dayanak göstermediği iddiasının üzerine arşivler açıldı, taze Başkan’ın bahsettiği “Gaza” Mozambik’te çıktı. İşte Trump’ın duyanları şaşkına çeviren gafı…

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:38
Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı

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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinin ilk haftalarında büyük bir skandala imza attı. Trump ABD'nin Gazze'ye prezervatif satın almak için 50 milyon dolar gönderdiğini tespit ettiklerini Hamas'ın ise bu parayı bomba yapımında kullandığını söyledi. Fakat gaf konusunda neredeyse eski Başkan Joe Biden'ı bile aşan Trump'ın Gazze zannettiği şehir Afrika Kıtası'nda çıktı.

    Trump'tan Gazze skandalı!

    TRUMP'TAN SKANDAL AÇIKLAMA

    Trump, yönetiminin Gazze'ye prezervatif alınması için 50 milyon dolar gönderildiğini tespit ettiğini ve para akışını engellediğini iddia etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    GAZZE'YE PREZERVATİF PARASI İDDİASI

    Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada "Hamas için prezervatif satın almak üzere Gazze'ye gönderilen 50 milyon doları tespit ettik ve durdurduk. Onları bomba yapma yöntemi olarak kullandılar. Ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı, Gazze'ye prezervatif parası gönderildiğine dair hiçbir kanıt sunmazken konuşmayı dinleyenler ise hayrete düştü.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, salı günü ilk basın brifinginde benzer bir iddiada bulundu. Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) "Gazze'de prezervatifleri finanse etmek için yaklaşık 50 milyon vergi mükellefi dolarının kapıdan çıktığını" tespit ettiğini belirtti.

    Trump'a verdiği destekle bilinen Fox News'te sunucu olan Jesse Watters ise Hamas'ın var olmayan ABD sevkiyatlarını İsrail'e patlayıcı yüklü balonlar yüzdürerek "prezervatif bombaları" yapmak için kullandığını söyledi. Bu bomba iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt ise paylaşmadı.

    Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyorTrump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor
    Trump'ın 27'lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray'a yerleşiyor

    BEYAZ SARAY'DAN CEVAP YOK

    Vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarının Gazze'deki prezervatiflerin finansmanı için harcanacağına dair kamuya açık bir kanıt bulunmadığı gibi, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Reuters haber ajansının kanıt talebine yanıt vermediği bildirildi.

    Bununla birlikte, Trump'ın iddiasını çürüten pek çok kanıt var.

    Uluslararası Tıbbi Birlik'in (IMC) ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) 68 milyon dolar kadar para aldığı ve bu paranın Gazze'de cerrahi bakım, yetersiz beslenme tedavisi ve acil anne- yenidoğan bakımı dahil olmak üzere iki büyük sahra hastanesinde kullanıldığı belirtiliyor.

    USAID tarafından dünyanın geri kalanına gönderilen doğum kontrol hapları ve prezervatiflerle ilgili 2007-2023 mali yıllarına ait raporlarda da Gazze'ye gönderilen prezervatiflere ilişkin herhangi bir kayıt bulunmuyor.

    USAID'in nisan ayı raporuna göre, ABD bir önceki mali yılda Orta Doğu, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler olmak üzere dört bölgeye 60,8 milyon dolarlık doğum kontrol hapı ve prezervatif gönderdi.

    PREZERVATİFLERİN ADRESİ AFRİKA

    Orta Doğu, 2023 mali yılında doğum kontrol araçlarının sadece 45.681 dolarını alırken Afrika 54 milyon dolardan fazlasını, yani yüzde 89'unu aldı. Bunun da bölgede AIDS ile mücadele kampanyası dolayısıyla gönderildiği biliniyor.

    Raporda, 45 bin 681 doların tamamının Ürdün'e yapıldığı, oral ve enjekte edilebilir doğum kontrol haplarını içerdiği ancak prezervatifleri içermediği belirtildi.

    Görsel El Cezire'den alınmıştırGörsel El Cezire'den alınmıştır

    ARŞİV AÇILDI GAZZE'NİN ADI YOK

    USAID raporlarında ayrıca 2019, 2013, 2012, 2009, 2008 ve 2007 mali yıllarında Orta Doğu'ya yardım yapıldığı belirtiliyor ancak bunların hiçbirinde Gazze'ye yardım yapıldığına dair bir bilgi yer almıyor.

    TRUMP'IN BAHSETTİĞİ "GAZA" MOZAMBİK'TE ÇIKTI

    HHS hibeleri veri tabanına göre, Mozambik'teki Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation'ın 2021'den bu yana 83 milyon dolardan fazla finansman aldığı dikkat çekici.

    Bu para, ülkenin iki ilinde bulunan üreme sağlığı projelerine tahsis edildi. Inhambane ve Gaza. Hibe detaylarına göre, bu finansmanın Eylül 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

    Yani Trump'ın Gazze'ye prezervatif parası gönderildiğine ilişkin sözleri ise büyük bir skandala dayanıyor. Başkan Mozambik'in Gaza şehri ile İngilizce çevirisi "Gaza" olan Gazze'yi karıştırıyor.

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