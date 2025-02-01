Münbiç’te bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Münbiç'te bombalı araç saldırısı düzenlendi. Rabıta Mahallesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

TERÖR SALDIRISINDA PKK/YPG ŞÜPHESİ

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik kaynakları saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. SMO, 9 Aralık 2024'te düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç'i terörist unsurlardan arındırmıştı.