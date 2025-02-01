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Münbiç’te bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi. Rabıta Mahallesi'nde gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri olayın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:15 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:34
Münbiç’te bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var

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    Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Münbiç'te bombalı araç saldırısı düzenlendi. Rabıta Mahallesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

    Münbiç'te bombalı araç saldırısı

    TERÖR SALDIRISINDA PKK/YPG ŞÜPHESİ

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik kaynakları saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. SMO, 9 Aralık 2024'te düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç'i terörist unsurlardan arındırmıştı.

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