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Pakistan facianın eşiğinden döndü! Yolcu treni raydan çıktı seferler durdu

Pakistan’da Lahor'dan Karachi'ye giden Shalimar Express'in üç vagonu raydan çıktı. Kazanın ardından seferlerin iptal edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:33
Pakistan facianın eşiğinden döndü! Yolcu treni raydan çıktı seferler durdu

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    Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı.

    Pakistan'da tren raydan çıktı!

    Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı, Ekran GörüntüsüPakistan’da yolcu treni raydan çıktı, Ekran Görüntüsü

    YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKTI

    ARY News'in bildirdiğine göre, Pakistan'ın Punjab bölgesindeki Lahore yakınlarındaki Shahdara bölgesinde, Lahore'dan Karachi'ye giden Shalimar Express'in üç vagonu raydan çıktı.

    Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı, Ekran GörüntüsüPakistan’da yolcu treni raydan çıktı, Ekran Görüntüsü

    SEFERLER ASKIYA ALINDI

    Detaylara göre, demiryolu yetkilileri, mühendislik departmanı ekiplerinin olay yerine ulaştığını ve kurtarma operasyonlarının yürütüldüğünü belirtti. Yetkililere göre, kazanın ardından Lahore, Rawalpindi, Narowal ve Faisalabad arasındaki tren seferleri askıya alındı.

    Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı, Ekran GörüntüsüPakistan’da yolcu treni raydan çıktı, Ekran Görüntüsü

    VAGONLARI BİRLEŞTİREN BAĞLANTI KOPTU

    Daha önce, Karachi'den Peşaver'e giden Rahman Baba Express, Drigh Road İstasyonu'nda, üç vagonunun rayların dışına çıkması sonucu raydan çıkmıştı. ARY News raporuna göre, demiryolu yetkilileri bu olayın, vagonları birleştiren kopmuş bir bağlantı elemanı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

    Olay sırasında hiçbir yolcu yaralanmadığı bildirildi.

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