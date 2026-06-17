Trump’tan G7 Zirvesi'nde gövde gösterisi: "Patron benim!"
Dünya liderlerinin buluştuğu G7 Zirvesi, ilginç anlara sahne oldu. Toplantıya geç katılan ABD Başkanı Donald Trump tüm kameraların kendisine odaklandığı anı fırsat bilip liderlere "Patron benim." dedi.
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- G7 Zirvesi, liderlerin dedikoduları ve güç gösterileriyle gündeme geldi.
- ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin en çok beklenen oturumuna geç katıldı.
- Trump, salona girerken basın mensuplarının önünde durarak "Patron benim" dedi.
- Trump'ın sözleri sonrası salonda kısa süreli bir sessizlik yaşandı.
- Trump, yerine oturarak konuşmaya hazır olduğunu belirtti.
Dünya ekonomisine yön veren liderlerin bir araya geldiği G7 Zirvesi, bu yıl, mikrofona takılan dedikodular ve güç gösterileriyle gündeme damga vurdu.
Zirvenin en çok beklenen oturumu başlamak üzereyken salonda ABD Başkanı Donald Trump'ın sandalyesinin hala boş olduğu fark edildi.
Liderler önlerindeki evrakları incelerken ve fısıldaşarak durum değerlendirmesi yaparken salonun kapıları açıldı.Trump geç kaldığı salona girip liderlere "Patron benim" dedi!
"PATRON BENİM"
Toplantıya oldukça geç kalan Trump, basın mensuplarının önünden geçerken duraksadı ve ceketinin önünü ilikledi. Salondaki tüm bakışların kendisine çevrilmesini fırsat bilen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı ve diğer liderlerin gözlerinin içine bakarak "Patron benim" dedi.
SALONDA SESSİZLİK
Salonda birkaç saniyeliğine derin bir sessizlik oldu. Trump, kendi koltuğuna doğru ilerledi, yerine oturdu ve mikrofonunu düzelterek konuşmaya hazır olduğunu belirtti.