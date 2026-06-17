Trump’tan G7 Zirvesi'nde gövde gösterisi: "Patron benim!"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster G7 Zirvesi, liderlerin dedikoduları ve güç gösterileriyle gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin en çok beklenen oturumuna geç katıldı.

Trump, salona girerken basın mensuplarının önünde durarak "Patron benim" dedi.

Trump'ın sözleri sonrası salonda kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

Trump, yerine oturarak konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Dünya ekonomisine yön veren liderlerin bir araya geldiği G7 Zirvesi, bu yıl, mikrofona takılan dedikodular ve güç gösterileriyle gündeme damga vurdu.