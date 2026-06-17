Küresel Sumud Filosu organizatörü anlattı: Türkiye direnişin omurgası!

Crist, Türkiye'nin lojistik, örgütlenme ve motivasyon açısından merkezi rol oynadığını ve Müslüman toplulukların hareketin omurgası olduğunu söyledi.

Crist, aktivizmin sahadaki gerçekliği değiştirdiğini ancak Filistin için devletlerin de daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Crist, Türk katılımcıların olmaması durumunda hareketin başlamasının ve İsrail müdahalesinden sonra devam etmesinin çok daha zor olacağını belirtti.

İstanbul'da düzenlenen "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" başlıklı uluslararası gençlik zirvesinde konuşan Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden J. Zacharias Crist, Türkiye'nin Sumud Filosu'ndaki etkisine dikkat çekti.

Crist, Türk katılımcıların süreçte kritik rol oynadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer onlar olmasaydı, bu hareketin başlaması ve müdahaleden sonra devam etmesi çok daha zor olurdu"

Ayrıca Crist, Türklerin yanı sıra Müslüman toplulukların da hareketin sürdürülebilirliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Crist, Türkiye'nin yalnızca lojistik değil, aynı zamanda örgütlenme ve motivasyon açısından da merkezi bir rol oynadığını belirtti.