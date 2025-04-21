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Trump'tan Fed'e faiz uyarısı! Enflasyon olmadığını iddia etti Powell'ı hedef aldı: Büyük bir ezik

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yine ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı. Neredeyse hiç enflasyon olmadığını iddia eden Trump, "Bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 18:58 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 18:58
Trump’tan Fed’e faiz uyarısı! Enflasyon olmadığını iddia etti Powell’ı hedef aldı: Büyük bir ezik

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (AA)ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (AA)

Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (AA)ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (AA)

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

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