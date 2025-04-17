Trump’tan Fed ve Powell’a tepki: Her zaman çok geç ve çok yanlış

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Fed'i ve Fed Bakanı Jerome Powell'ı topa tuttu.

Trump'ın Truth Social paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP'IN HEDEFİNDE FED VAR

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemel faiz kararı üzerinden Fed ve Fed Başkanı Powell'ı eleştirden Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ECB'nin faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve yine de, her zaman ÇOK GEÇ VE YANLIŞ olan Fed'in "Çok Geç" Jerome Powell'ı dün bir başka ve tipik, tam bir "karmaşa" olan bir rapor yayınladı! Petrol fiyatları düştü, bakkallar (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD TARİFELERLE ZENGİNLEŞİYOR. Çok Geç, ECB gibi, uzun zaman önce Faiz Oranlarını düşürmeliydi, ancak kesinlikle şimdi düşürmeli. Powell'ın sonunun gelmesi yeterince hızlı olamaz!