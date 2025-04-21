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ABD Başkanı Trump "süreç olumlu" diyerek Rusya-Ukrayna anlaşması için tarih gösterdi: "Bu hafta gerçekleşme ihtimali yüksek"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:14
ABD Başkanı Trump süreç olumlu diyerek Rusya-Ukrayna anlaşması için tarih gösterdi: Bu hafta gerçekleşme ihtimali yüksek

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde, Rusya-Ukrayna süreci ve İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir. (Takvim.com.tr arşiv)ABD Başkanı Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir. (Takvim.com.tr arşiv)

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşmaya varılma ihtimali olup olmadığı sorusuna, "Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya ise "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumun iyi gittiğini ve Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir. (Takvim.com.tr arşiv)ABD Başkanı Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir. (Takvim.com.tr arşiv)

18 Nisan'da konuyla ilgili açıklamasında hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seslenen Trump, "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diye konuşmuştu.

Trump ayrıca, İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

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