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Trump'tan dünyaya vergi savaşı: Türkiye'yi teğet geçti!

Trump, çok sayıda ülkeye gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Türkiye'yi teğet geçen Trump, kürsüye elinde bir tabloyla çıkarken, uygulanacak vergilerle ilgili detaylı bilgi verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
Trump’tan dünyaya vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti!

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ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir beklenen konuşmasında çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergileri açıkladı. Trump, kürsüye elinde bir tabloyla çıkarken, uygulanacak vergilerle ilgili detaylı bilgi vererek; Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34, Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere ise yüzde 20 gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

Türkiye'ye yönelik uygulanacak olan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak tayin edildi. Dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getireceklerini açıklayan Trump, "AB'ye yüzde 20 vergi uygulayacağız. AB bizi soydu" dedi.

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