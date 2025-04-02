Soykırımcı kana doymuyor! Gazze Kasabı’ndan katliama devam mesajı

Soykırımcı kana doymuyor! Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Morag Koridoru" olarak isimlendirdiği, Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran hattın "ikinci Philadelphi Koridoru" olduğunu belirten Netanyahu, "Bu gece Gazze Şeridi'nde vites yükselttik. İsrail ordusu toprakları ele geçiriyor, teröristleri vuruyor ve altyapıyı yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Şimdi Gazze Şeridi'ni parçalara ayırıyor ve esirlerimizin bize verilmesi için adım adım baskı uyguluyoruz. Ve onları geri getirmedikleri sürece, baskıyı daha da artıracağız." dedi.