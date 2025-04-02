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Soykırımcı kana doymuyor! Gazze Kasabı'ndan katliama devam mesajı

İşgalci Netanyahu, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattıkları kapsamlı kara saldırılarına değinerek, Gazze'yi parçalamak ve işgali derinleştirmek için saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 20:09 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 20:14
Soykırımcı kana doymuyor! Gazze Kasabı’ndan katliama devam mesajı

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Soykırımcı Netanyahu, X hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, şiddetli saldırılar düzenledikleri güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerini oluşturdukları yeni koridorla böldüklerini duyurdu.

Soykırımcı kana doymuyor! Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Soykırımcı kana doymuyor! Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Morag Koridoru" olarak isimlendirdiği, Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran hattın "ikinci Philadelphi Koridoru" olduğunu belirten Netanyahu, "Bu gece Gazze Şeridi'nde vites yükselttik. İsrail ordusu toprakları ele geçiriyor, teröristleri vuruyor ve altyapıyı yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Şimdi Gazze Şeridi'ni parçalara ayırıyor ve esirlerimizin bize verilmesi için adım adım baskı uyguluyoruz. Ve onları geri getirmedikleri sürece, baskıyı daha da artıracağız." dedi.

Soykırımcı kana doymuyor! Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Soykırımcı kana doymuyor! Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İSRAİL ORDUSU, REFAH KENTİNE KAPSAMLI KARA SALDIRISI BAŞLATTI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurdu.

Saldırıların bu sabahtan itibaren genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını belirten Katz, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savundu.

Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (AA)Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam mesajı (AA)

İsrail ordusu, Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarla birlikte refah kenti sakinlerinin zorla göç ettirilmesi için "tahliye emirleri" yayınladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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