İspanya’da ölümcül karanlık! Elektrik kesintisi can aldı

İspanya, Portekiz ve Güney Fransa'da meydana gelen ve sistemi tamamen felç eden elektrik kesintileri can aldı.

İspanya'da elektrik kesintisi, Reuters

ELEKTRİK KESİNTİSİ CAN ALDI

Yaklaşık 4.5 milyar avroya mal olan kesintinin arkasında sabotaj olup olmadığı araştırılırken kesintiden kaynaklı çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İspanya'da elektrik kesintisi, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

JENERATÖR, OKSİJEN MAKİNESİ, MUM…

İspanya'nın kuzeybatısındaki Taboadela'da, üç kişilik bir aile (anne, baba ve bir çocuk), hasarlı bir jeneratörden kaynaklandığı tahmin edilen karbon monoksit gazını soluduktan sonra hayatını kaybetti.

Valensiya'da 46 yaşındaki bir kadın, oksijen makinesinin bozulması ve yaşamsal öneme sahip oksijen kaynağından mahrum kalması sonucu hayatını kaybetti.

Madrid'de ise polisin mumdan kaynaklanmış olabileceğine inandığı yangında bir kadın hayatını kaybetti.

JENERATÖR CAN ALDI

Polis, İspanya'nın kuzeybatısındaki Ourense kentinde yaşayan bir çift ve oğullarının ölümünü araştırıyor. Sözcü, ailenin bu sabah Taboadela köyündeki evlerinde trajik bir şekilde bulunduğunu söyledi. Adli tıp görevlileri karbonmonoksit zehirlenmesinin en olası açıklama olduğuna belirtiyor ve bunun arızalı bir jeneratörden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

İspanya'da elektrik kesintisi, EPA

EN AZ DOKUZ ALARM

Ulusal elektrik şebekesinin saatlerce kesik olması nedeniyle birçok aile evlerine elektrik sağlamak için jeneratör kullanmak zorunda kaldı. Katalan itfaiyecileri kaos başladığından bu yana en az dokuz kez karbonmonoksit acil durumlarına çağrıldı.

OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI OLAN KADIN ÖLDÜ

Valensiya'daki mağdur, akciğer rahatsızlığı nedeniyle oksijen desteğine bağımlıydı ancak elektrik kesintisi nedeniyle oksijen desteği de kesildi. Elektrik kesintisi yaşanmasının hemen ardından pazartesi günü saat 13:00'te acil servis çağrıldı. Polis memurları, sağlık görevlileri gelene kadar 29 dakika boyunca kalp masajı (CPR) yapmaya çalıştı ancak kadın hayata döndürülemedi.

İspanya'da elektrik kesintisi, EPA

MUM YAKTI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yangının kurbanı ise Madrid'in güneyindeki Carabanchel semtinde yaşayan orta yaşlı bir kadındı. Cesedi dün gece de yerleşim caddesindeki bir binanın birinci katında bulunmuştu. Soruşturma devam ediyor ancak polis yangını başlatan kişinin kaçak bir mum olduğunu düşünüyor. Kadın, alevlerin yayıldığı odanın hemen yanındaki odadaydı ancak oda kısa sürede yoğun bir duman bulutuyla kaplandı. Binanın içinden yükselen dumandan etkilenen 13 kişi tıbbi tedavi altına alındı, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yerel basın, dairesinin içinin tamamen yandığını bildirdi.

İspanya'da elektrik kesintisi, EPA

KESİNTİNİN MALİYETİ 4,5 MİLYAR EURO

İspanya ve Portekiz'de elektrik büyük ölçüde geri geldi ancak bu ülkeler hâlâ altyapılarının neredeyse tamamen çökmesiyle sarsılıyor.

Yatırım bankası RBC, elektrik kesintisinin maliyetinin 2,25 milyar ile 4,5 milyar avro arasında olabileceğini tahmin ediyor. İspanyol hükümetini, şebekenin güneş enerjisine aşırı bağımlı hale gelmesine izin verdiği ve pil rezervlerinde yeterli enerji bulunmadığı için eleştirdi.

İspanya'da elektrik kesintisi, AFP

İspanya'nın ulusal şebeke operatörü Red Electrica'nın sahibi olan Redeia şirketi, şubat ayında büyük bir kesinti riski konusunda uyarıda bulunmuştu.

Raporda, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek yaygınlığı ve kesintilere yeterli yanıt verecek teknik kapasitenin bulunmaması nedeniyle bağlantı kesintileri tehdidi" bulunduğu belirtildi.