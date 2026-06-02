CANLI YAYIN
Geri

Hamaney 3 ay sonra defnedilecek: 3 ayrı kentte cenaze töreni

İran'ın 28 Şubat'ta ABD/İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamaney, 2 ay sonra defnedilecek. Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi. Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hamaney 3 ay sonra defnedilecek: 3 ayrı kentte cenaze töreni
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İran'ın önceki lideri Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti.
  • Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.
  • Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi bekleniyor ve ardından naaş diğer şehirlere nakledilecek.
  • Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olması planlanıyor.
  • Cenaze törenlerinin tarihine dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, Fotoğraflar: Takvim

3 KENTTE CENAZE TÖRENİ

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizade, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını açıkladı.

Cenaze törenlerinin tarihine dair bilgi vermeyen Tevekkülizade, Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı.

Ali Hamaney

NİHAİ DEFİN YERİ İMAM RIZA TÜRBESİ

Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını dile getiren Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığının bilgisini verdi.

28 ŞUBAT'TA ABD/İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın önceki lideri Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk anlarında Tahran'da Filistin Caddesi üzerindeki konutunun hedef alınması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla hayatını kaybetmişti.

İranda Hamaney için 3 ay sonra cenaze töreni hazırlığı

Takvim Kaynak Tercihleri
Avrupa'da "parlamenter" sancı: Danimarka 70 gün sonra hükümetsizlikten kurtuldu | 4 partili koalisyon
SONRAKİ HABER

Danimarka’da 70 gün sonra koalisyon
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler