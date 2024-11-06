Trump’ın zaferi Avrupa basınında! Biri yeni dönem dedi diğeri alabora

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump dünya gündemine damga vurdu. Avrupa basını ABD için olduğu kadar yaşlı kıta için de yeni bir dönemin başladığını vurguladı.
Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçimlerini sonucuna göre ABD'nin 47. başkanı oldu, AA
ALMAN "DÜNYA İÇİN YENİ DÖNEM" DEDİ
Alman Welt gazetesi "Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'nın etkili gazetelerinden Zeit, "ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor. Ayrıca üçüncü büyük hareketli eyalet olan Pensilvanya'da da kazandı. Harris'in seçim partisi iptal edildi." ifadelerine yer verildi.
İNGİLİZDE STARMER VURGUSU
İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump'ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.
BBC haberinde, ABD'deki seçim sonuçlarının İngiliz hükümeti için ise "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği" yorumunda bulundu. Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtilen haberde, halihazırda Londra dahil dünyanın dört bir yanındaki dışişleri bakanlıklarında, bu senaryo için varsayımsal planların yapıldığına işaret edildi.
Ancak, bu hazırlıkların bir yere kadar işe yarayabileceği kaydedilen haberde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ın karakter uyumu açısından farklı olduklarına dikkat çekildi.
Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçimlerini sonucuna göre ABD'nin 47. başkanı oldu, AA
The Independent gazetesi de seçim sonuçları sonrası sevinçli olan Trump'ın, kritik eyaletleri kazanmasının ardından zaferini ilan ettiğini duyurdu.
Gazetenin haberinde, Trump'ın, seçim günü sandıklar kapandıktan saatler sonra 3 önemli eyaleti kazanarak Kamala Harris'i yenilgiye mahkum etmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantilemesine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
Sky News televizyonun haberlerinde de "Donald Trump muazzam bir siyasi geri dönüşle ABD seçimlerini kazandı" başlığı kullanıldı.
Haberde, ABD'de anketörlerin seçim yarışının başa baş geçeceği tahmininde bulunduğunu ancak hüküm giymiş ilk başkan Trump'ın "açık ara farkla kazandığı" yorumuna yer verildi.
Haberde, New Yorklu iş adamı Trump'ın hayal bile edemeyeceği bir gücün eşiğinde durduğu bildirildi.
ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump destekçisi bir grup, Trump Tower ve dev ekranlardan seçim sonuçlarının canlı yayınlandığı Rockefeller Center'da sevinç gösterisinde bulundu. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i destekleyen seçmenler ise üzüntü yaşadı, AA
REUTERS'TAN GÜÇLÜ YETKİ VURGUSU
İngiliz haber ajansı Reuters da seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Trump, Fox News'un ABD başkanlığını kazandığını öngörmesinin ardından 'güçlü yetkiye' sahip olduğunu iddia etti" başlığını kullandı.
Haberde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın, tarihe tanıklık ediliyor. İki kez görevden alınan tek başkan ve cezai hüküm giyen ilk eski başkan olan 78 yaşındaki Trump, aynı zamanda yüzyılı aşkın süredir üst üste seçilemeyen ilk başkan olacak ve şimdiye kadar seçilen en yaşlı başkan adayı olabilir." ifadesine yer verildi.
Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçimlerini sonucuna göre ABD'nin 47. başkanı oldu, AA
FRANSA: DEMOKRAT KANADIN YIKIMI
Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'un ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı.Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.
Fransız kanalı BFMTV ise, ABD seçim sonuçlarının Elysee Sarayı'nda nasıl takip edildiği ve Fransız yönetiminin Trump'ın seçilmesine tepkilerine ele aldığı haberde, 2017-2020 yıllarında birlikte çalışmalarına rağmen Trump ve Macron arasındaki ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini gündeme getirdi.
ABD seçimlerinin Elysee kanadı tarafından büyük bir dikkatle takip edildiği ve Macron'un seçim zaferini ilan eden Trump'ı ilk tebrik eden liderlerden biri olduğu kaydedildi.
Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçimlerini sonucuna göre ABD'nin 47. başkanı oldu, Reuters
Trump ve Macron arasındaki siyasi gerginlik konularından birinin dış ticaret vergileri ile ilgi olduğu aktarılan haberde, Macron'un nisan ayında Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'yi "artık ticaret kurallarına saygı göstermemekle" suçladığı ve Avrupa ülkelerini bu durum karşısında "daha az naif" olmaya çağırdığı, buna karşılık Trump'ın ise Avrupa ile ticaret konusunda gümrük vergilerini artırma sözü verdiği ele alındı. İki lider arasındaki ilişkinin özellikle 2021 Kongre baskını sonrası daha da kötüleştiği ve Trump'ın yer yer alaycı şekilde Macron'un taklidini yaptığı konuşmalarda bulunduğu ifade edildi.
Fransız gazetesi Le Figaro ise "Donald Trump'ın zaferi" başlığı ile gördüğü haberde Trump'ın seçim kampanyasındaki vaatlerini hatırlattı. Haberde, Trump'ın ABD'de çetelerle ve yasa dışı göçle mücadeleyi sıkılaştırma, dış ticarette gümrük vergilerini artırma, Ukrayna Savaşı'na son vererek Avrupa'da barışın yeniden tesisini sağlama gibi vaatlerine yer verildi.
Politico haber sitesi, Trump yönetiminin Avrupa için anlamına odaklandığı yazılarda, "Enerjiden ticarete, finanstan savunmaya, Trump'ın ikinci başkanlığının AB politika üzerindeki etkilerine yer verdi. ABD'ye giren her bir Avrupa menşeli mal gümrük vergisi koyma sözünden Ukrayna'daki savaşı bitirme taahhüdüne AB'nin Joe Biden yönetimiyle kurduğu dengelerin değişeceği kaydedildi.
Euronews haber sitesi de endişeli bekleyişleri son bulan Avrupa liderlerin, Trump'ı birbiri ardına tebrik ettiğini ve şimdi ise AB'nin Trump ile profesyonel bir ilişki sürdürmek için çaba göstermesi gerektiğini yazdı.
YUNANİSTAN: ABD İÇİN ALABORA MEVSİMİ
Yunanistan'da yayım yapan To Vima Gazetesi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesini "Alabora Mevsimi" başlığıyla verdi.
Sonucun sürpriz olmadığını savunan gazete, Trump'ın gündemindeki tüm politikaları uygulama fırsatına sahip olacağını ileri sürdü. Gazete, "Bir önceki dönemden her şekilde daha farklı olacağı kesin olan yeni bir siyasi dönem başlıyor." yorumunda bulundu.
Yorumda, Trump'ın tüm seçim vaatlerini gerçekleştirmesi halinde çoğu alanda dengelerin tamamen altüst olacağı ifade edildi.
EFSYN gazetesi ise Trump'ın seçim zaferine ilişkin haberinde "Trump ABD'ye altın çağ sözü veriyor" başlığını kullanılırken Trump'ın seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı konuşmaya yer verildi. Haberde, Trump'ın "Amerika'yı tekrar büyük yapacağız" sözlerine dikkat çekildi.
Kathimerini gazetesi seçim sonucuna ilişkin haberinin başlığında "Amerika kaybolmayacak ancak gelecek 4 yıl zor olacak" ifadesine yer verdi.
Haberinde ABD'li siyaset bilimi uzmanı Alan Makowski'nin görüşlerine yer veren gazete, Makowski'nin "Amerika tarihindeki en dikkat çekici siyasi görüş" değerlendirmesine vurgu yaptı.
BALKANLARDA BARIŞ VURGUSU
Bosna Hersek medyası ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a geniş yer verdi. Ülkede en çok okunan haber portallarından Klix, Trump'ın "Savaşları durduracağım" söyleminin karşılık bulup bulmayacağının merak konusu olduğunu aktardı.
Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden Dnevni Avaz'ın internet sitesi de Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçildiğini ifade ederek, dünya genelinden gelen mesajlara yer verdi.
Ülke medyasında en dikkat çeken ise Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Trump'ın seçim zaferi için Banja Luka'da düzenlediği özel tören oldu.
"Make America Great Again" yazılı şapka takan Dodik, "Bu bizim de zaferimiz" dedi.
Karadağ'ın resmi haber ajansı Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yan yana kullanarak, "Trump'ın barış söylemlerine güveniyorlar" başlığını verdi.
Bir diğer haber sitesi CDM de "Trump, ABD'nin hem yeni hem eski başkanı oldu" ifadesine yer verdi.
Hırvatistan Radyo ve Televizyonu (HRT), Trump'ın "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" sözlerini kullandı.
Bir diğer haber sitesi de "Bitti, Trump kazandı" başlığını kullandı.
Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS), ABD'nin yeni başkanının Trump olduğunu aktardığı haberlerde, Trump'ın başta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olmak üzere çok sayıda dünya liderinden tebrik mesajı aldığını kaydetti.
Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG da Trump'ın seçim zaferini ilan ettiğini yazdı.
Kosova ve Arnavutluk medyaları da Trump'ın zaferine geniş yer verdi.
Kosova basınında, ABD'nin Trump'ın başkanlığı döneminde de Kosova'ya halihazırda verdiği desteği sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.
Trump'ın seçim zaferi Kuzey Makedonya medyasında da geniş yankı buldu.
Trump'ı kutlayan dünya liderlerinin mesajlarına yer veren ülke basını, Trump hakkında biyografi haberleri yayımladı.
Bazı medyalar Trump'ın seçilmesini Kuzey Makedonya ile ABD arasındaki ilişkiler açısından "yeni bir sayfa" olarak nitelendirerek, Kuzey Makedonya yönetiminin başta Trump'ın danışmanlarından olan Richard Grenell olmak üzere üst düzey yetkililer ile seçim öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmelere değindi.
HOLLANDA: BEKLENMEDİK ZAFER
Hollanda'daki medya kuruluşları Trump'ın seçimi kazanmasını "beklenmedik zafer" olarak değerlendirirken, yeni dönemde ABD'nin iç ve dış politikada radikal değişimler yaşayabileceğine dikkat çekti.