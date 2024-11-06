Trump’ın zaferi Avrupa basınında! Biri yeni dönem dedi diğeri alabora

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump dünya gündemine damga vurdu. Avrupa basını ABD için olduğu kadar yaşlı kıta için de yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçimlerini sonucuna göre ABD'nin 47. başkanı oldu, AA ALMAN "DÜNYA İÇİN YENİ DÖNEM" DEDİ Alman Welt gazetesi "Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu. Almanya'nın etkili gazetelerinden Zeit, "ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor. Ayrıca üçüncü büyük hareketli eyalet olan Pensilvanya'da da kazandı. Harris'in seçim partisi iptal edildi." ifadelerine yer verildi. CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı İNGİLİZDE STARMER VURGUSU İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump'ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti. BBC haberinde, ABD'deki seçim sonuçlarının İngiliz hükümeti için ise "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği" yorumunda bulundu. Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtilen haberde, halihazırda Londra dahil dünyanın dört bir yanındaki dışişleri bakanlıklarında, bu senaryo için varsayımsal planların yapıldığına işaret edildi. Ancak, bu hazırlıkların bir yere kadar işe yarayabileceği kaydedilen haberde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ın karakter uyumu açısından farklı olduklarına dikkat çekildi. Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçimlerini sonucuna göre ABD'nin 47. başkanı oldu, AA

The Independent gazetesi de seçim sonuçları sonrası sevinçli olan Trump'ın, kritik eyaletleri kazanmasının ardından zaferini ilan ettiğini duyurdu. Gazetenin haberinde, Trump'ın, seçim günü sandıklar kapandıktan saatler sonra 3 önemli eyaleti kazanarak Kamala Harris'i yenilgiye mahkum etmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantilemesine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Sky News televizyonun haberlerinde de "Donald Trump muazzam bir siyasi geri dönüşle ABD seçimlerini kazandı" başlığı kullanıldı. Haberde, ABD'de anketörlerin seçim yarışının başa baş geçeceği tahmininde bulunduğunu ancak hüküm giymiş ilk başkan Trump'ın "açık ara farkla kazandığı" yorumuna yer verildi. Haberde, New Yorklu iş adamı Trump'ın hayal bile edemeyeceği bir gücün eşiğinde durduğu bildirildi. ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump destekçisi bir grup, Trump Tower ve dev ekranlardan seçim sonuçlarının canlı yayınlandığı Rockefeller Center'da sevinç gösterisinde bulundu. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i destekleyen seçmenler ise üzüntü yaşadı, AA