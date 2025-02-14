Trump’ın tehcir planına karşı Mısır Gazze’nin yeniden inşası için kapsamlı vizyon sunmayı taahhüt etti

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Mısır, Filistinlilerin topraklarında kalmalarını ve yerlerinden edilmemelerini güvence altına alacak şekilde Gazze'nin yeniden imarı için kapsamlı bir plan sunma taahhüdünü yineledi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından günlük yaşam zor şartlar altında devam ediyor. (AA) Görüşmelerde Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin "Filistin halkının kendi topraklarında hayatta kalmasını garanti altına alacak, Gazze'nin yeniden inşası için kapsamlı bir vizyon sunma" yönündeki taahhüdünü ifade etti.