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Halep'te terör örgütü PKK/YPG protestosu: "Geciken adalet yeni caniler yaratır"

Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. Protestocular, "Geciken adalet yeni caniler yaratır", "SDG’nin varlığı, Suriye’nin bölünmesi ve istikrarsızlık demektir" şeklinde Arapça yazılı dövizler taşıdı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 20:26 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 20:27
Halep’te terör örgütü PKK/YPG protestosu: Geciken adalet yeni caniler yaratır

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    Suriye Halep'te Sadullah el-Cabiri Meydanı'nda toplanan protestocular, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den temizlenmesi ve operasyon başlatılması için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulundu.

    Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)

    Protestocular, "Suç işlemek ve telaffuz açısından Esad ve SDG benzer isimlerdir", "Devletimiz isteklerimizi yerine getirmezse bireysel eylemlerle Şeyh Maksud'a müdahale edeceğiz", "SDG ve Esad aynı dövizin iki yüzüdür", "Geciken adalet yeni caniler yaratır" ve "SDG'nin varlığı, Suriye'nin bölünmesi ve istikrarsızlık demektir" şeklinde Arapça yazılı dövizler taşıdı.

    Protestoya katılan Halepli Halil Krez, AA muhabirine, yıllardır Esed rejimini protesto ettiğini, bugün ise terör örgütü PKK/YPG'nin kalıntılarına karşı protesto düzenlediğini belirtti.

    Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)

    Krez, PKK/YPG'nin Halep'in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğu bölgelerini işgal altında tutmasının kabul edilemez durum olduğunu aktardı.

    Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya operasyon başlatma çağrısında bulunan Krez, "Devletin çatısı altında yer almayan her kişiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarının tamamı özgürleşene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.

    Halep'in Azez ilçesinden protestoya katılan İbrahim Hac Cüneyd, Suriye'nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG'den de kurtarılacağını söyledi.

    Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)

    Yeni hükümetten operasyonu başlatmak için hareket emri vermesini isteyen Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Örgütün ülkemizde konuşlanması kabul edilemez. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti. Operasyon için yeni hükümetten sadece bir işaret emri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. (AA)

    ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, halen Halep'in bir kısmını ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri işgal altında tutuyor.

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