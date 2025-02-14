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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'dan skandal sözler! "Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır"

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarında çocuk-yaşlı-genç demeden binlerce sivili katletti. Bu katliama başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden "dur" çağrıları yapıldı ve İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşması gerçekleşti. Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, skandal açıklamalarda bulundu. Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine konuşan Sa’ar, "Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 23:37 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 23:38
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’dan skandal sözler! Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır

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    İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal bir açıklama yaptı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'dan skandal sözler! ʺFilistin dediğiniz yer İsrail toprağıdırʺ. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'dan skandal sözler! ʺFilistin dediğiniz yer İsrail toprağıdırʺ. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine konuşan Sa'ar, "Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" dedi.

    İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'dan skandal sözler! ʺFilistin dediğiniz yer İsrail toprağıdırʺ. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'dan skandal sözler! ʺFilistin dediğiniz yer İsrail toprağıdırʺ. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)


    İsrail'in Gazze'deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirten Sa'ar, "Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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