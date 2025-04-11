Trump’ın özel elçisi Witkoff bir kez daha Rusya’da! Putin ile gündem Ukrayna

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Rusya'da. ABD haber sitesi Axios, Witkoff'un Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya doğru yola çıktığını yazdı. ABD basınının iddialarının ardından Kremlin görüşmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, EPA

WITKOFF PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ: GÜNDEM UKRAYNA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff'un görüşmeler için Rusya'ya geldiğini doğruladı. Witkoff'un Rusya'ya gelip gelmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunu doğruluyorum. Witkoff, gerçekten geldi." dedi.

Peskov, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna çözümü konusunda bir görüşme yaptığını bildirdi.

PUTİN NE KADAR İSTERSE O KADAR

Witkoff erken saatlerde St. Petersburg'a geldi. Şehirdeki gazetecilerle konuşan Peskov, görüşmelerin süresinin esnek olacağını ve "bir, iki, üç veya dört saat, Başkan Putin'in istediği kadar" sürebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

TRUMP ELÇİSİNİ GÖNDERDİ

Trump'ın son haftalarda müzakerelerin ilerleme kaydedememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını yazan Axios, Trump'ın, Putin'in Ukrayna hakkında yaptığı yorumlardan dolayı öfkeli olduğunu iddia etti.

ATEŞKES YOKSA YAPTIRIM

Konuya yakın bir kaynağın Axios'a yaptığı açıklamaya göre, ay sonuna kadar ateşkes sağlanamazsa Trump, Rusya'ya yönelik ek yaptırımları ya yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre'den yeni yaptırım yasaları geçirmesini isteyerek uygulamaya koyabilir.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, "Rusya'nın barış konusunda ciddi olup olmadığını aylar değil, birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Umarım öyledirler" dedi.