ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: Teknoloji patronu hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü.

HAVADA PARÇALANDI NEHRE DÜŞTÜ

Kazanın nedeni henüz doğrulanmadı ancak görgü tanıklarının görüntüleri helikopterin New Jersey'deki Holland Tüneli yakınlarında suya düşmeden önce havada parçalandığını gösteriyor.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Hudson'da kurtarma çalışmaları, Reuters

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazaya ilişkin son durumu açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Saat 15.00 civarında Downtown Skyport'tan havalanan helikopterde pilot da dahil olmak üzere "üç yetişkin ve üç çocuğun" bulunduğunu söyledi.

Hudson'da kurtarma çalışmaları, Reuters

Adams, ilk gelen bilgilere göre pilot ve ailesinin İspanya'dan ziyarete geldiğini söyledi.

Hudson'da kurtarma çalışmaları, Reuters

Federal Havacılık İdaresi, helikopterin Bell 206 olduğunu tespit etti. Helikopterin sahibi ve işleticisi New York Helicopter adlı bir tur şirketiydi, şirketin CEO'su Newsday'e bunu doğruladı.

Agustin Escobar, eşi ve üç çocuğuyla birlikte, felaketle sonuçlanan uçağa binmeden hemen önce helikopterin önünde poz veriyor, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

HELİKOPTERDE TEKNOLOJİ PATRONU DA VAR

Helikopterde hayatını kaybedenler arasında bir teknoloji patronu da olduğu ortaya çıktı. Siemens'in İspanya şubesinin başkanı Agustín Escobar ve ailesinin, Hudson helikopter kazasında hayatını kaybeden altı kişiden beşi olduğu belirlendi.