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İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var

İsrail'de başkent Tel Aviv'e Lübnan’dan düzenlenen füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı görüldü.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 01:18 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 01:42
İsrail’in kalbi Tel Aviv’e füzeli saldırı: Yaralılar var

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İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan füze saldırısı gerçekleştirildi.

İsrail'in kalbine füzeli saldırı! Hizbullah Tel Aviv'i vurdu!

İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı görüldü.

İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)

İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi.

İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)İsrail'in kalbi Tel Aviv'e füzeli saldırı: Yaralılar var (AFP)

Yerel basına konuşan İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet olduğunu ve bir binanın yıkılma riskinin bulunduğunu belirtti.

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