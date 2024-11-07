Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise, "trafik ışığı" koalisyonunun sona erdiğini belirterek, hükümetin artık çoğunluğunu yitirdiğini iddia etti.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Partinin (FDP) bakanlarının yerine yeni isimler atandı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, hükümetten ayrılan Maliye Bakanı Christian Lindner, Adalet Bakanı Marco Buschmann ile Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e görevden alınma belgelerini takdim etti.

Başbakan Olaf Scholz'un danışmanı Jörg Kuckis Maliye Bakanı, halihazırdaki Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de Adalet Bakanı olarak atandı.

Steinmeier, törende Kuckis ve Wissing'e mazbatalarını verdi.

Scholz ve Steinmeier (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Cumhurbaşkanı Steinmeier törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar görev alan bakanlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Steinmeier yeni atanan bakanlara da başarılar diledi.

Steinmeier, sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu koalisyonun sonu, dünyanın sonu değil" dedi.

Türkiye düşmanı Tarım Bakanı Cem Özdemir eğitim bakanlığı görevini de yürütecek.