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Almanya'da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk'tan olay sözler: Aptal Olaf

Almanya büyük bir krizle sallanıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz “güvenime ihanet etti” diyerek Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden aldı. Hükümet siyasi kaosun eşiğine geldi. FDP koalisyondan çekildi, muhalefet erken seçim çağrısı yaptı. Almanya'da yaşanan kaosa ilişkin yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gözdesi Elon Musk olay bir yorum yaptı. İşte Musk'ın o sözleri...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:01 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:41
Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf

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Almanya büyük birt krizle sallanıyor.

OLAF, MALİYE BAKANINI GÖREVDEN ALDI
Başbakan Olaf Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Partinin (FDP)nin lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i güvenini ihlal ettiği gerekçesiyle görevden aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz, Lindner'i sert ifadelerle eleştirerek, "Güvenime ihanet etti," dedi ve Lindner'i ülkenin çıkarları yerine partisinin çıkarlarını ön planda tutmakla suçladı.

Christian LindnerChristian Lindner

Scholz, önümüzdeki yıl başlarında güven oylamasına gitmeyi planladığını da duyurdu.

KOALİSYON ÇÖKTÜ: FDP TÜM BAKANLARINI ÇEKTİ
Bu kararın ardından FDP, tüm bakanlarını hükümetten çekerek koalisyondan ayrıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise, "trafik ışığı" koalisyonunun sona erdiğini belirterek, hükümetin artık çoğunluğunu yitirdiğini iddia etti.

Friedrich Merz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Friedrich Merz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Merz, Scholz'un güven oylamasına hemen gitmesi gerektiğini, ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in meclisi feshedebileceğini söyledi. Ayrıca, seçimlerin ocak ayının ikinci haftasında yapılabileceğini belirtti.

YENİ ATAMALAR YAPILDI
Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Partinin (FDP) bakanlarının yerine yeni isimler atandı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, hükümetten ayrılan Maliye Bakanı Christian Lindner, Adalet Bakanı Marco Buschmann ile Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e görevden alınma belgelerini takdim etti.

Başbakan Olaf Scholz'un danışmanı Jörg Kuckis Maliye Bakanı, halihazırdaki Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de Adalet Bakanı olarak atandı.

Steinmeier, törende Kuckis ve Wissing'e mazbatalarını verdi.

Scholz ve Steinmeier (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Scholz ve Steinmeier (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Cumhurbaşkanı Steinmeier törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar görev alan bakanlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Steinmeier yeni atanan bakanlara da başarılar diledi.

Steinmeier, sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu koalisyonun sonu, dünyanın sonu değil" dedi.

Türkiye düşmanı Tarım Bakanı Cem Özdemir eğitim bakanlığı görevini de yürütecek.

Trump ve MuskTrump ve Musk

ELON MUSK'TAN OLAF SCHOLZ'A OLAY SÖZLER: APTAL!
Almanya'daki krizin Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı olmasıyla eş zamanlı olarak patlaması dikkat çekerken flaş bir çıkış geldi.

Donald Trump'ın seçim konuşmasında övgüler yağdırdığı ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a "Aptal" dedi.

"Alman Sosyalist hükümeti çöktü ve şimdi erken seçim konuşuluyor." şeklindeki bir paylaşımı alıntılayan Musk, "Olaf bir aptal" ifadeleriyle Scholz'u hedef aldı.

Elon Musk'ın X paylaşımıElon Musk'ın X paylaşımı

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