ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletindeki golf sahasında, üzerinde mühimmat bulunduran bir kişinin 2 Ağustos'ta güvenlik tedbirlerini incelerken yakalandığı bildirildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, 38 yaşındaki Jeanine John Taele'nin Rancho Palos Verdes'teki Trump National Golf Sahası'nda bir tabanca ve yasa dışı mühimmatla bulunduğunu belirtti.

(Fotoğraflar DHA, AFP ve Reuters'dan alınmıştır.)



CEBİNDE 16 MERMİLİ ŞARJÖRLE GOLF SAHASINA GİRMİŞ

Yetkililer, California'ya bağlı Los Angeles kenti yakınlarında yer alan "Trump Ulusal Golf Sahası" adlı tesiste 2 Ağustos'ta meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Los Angeles Şerif Departmanı'na göre şahıs, "golf sahası arazisinde yürürken, fotoğraf ve video çekerken ve güvenlik planlama faaliyetlerini izliyor izlenimi verirken" görüldü. Şüphelinin, cebinde 16 mermili şarjörle golf sahasına girdiğini belirten yetkililer, 38 yaşındaki Jeanine John Taele olduğu belirlenen kişinin burada güvenlik önlemlerinin fotoğraf ve görüntü kayıtlarını alırken yakalandığını ifade etti.

ŞÜPHELİ SOYGUNLA BAĞLANTILI OLARAK ARANIYORMUŞ

Polis şahısla temas kurduğunda, kendisinin; tepeleri ve manzaralı kayalıklarıyla bilinen varlıklı bir sahil bölgesi olan Rancho Palos Verdes'in yaklaşık 25 kilometre (15 mil) kuzeyindeki El Segundo Polis Departmanı tarafından bir soygunla bağlantılı olarak arandığını tespit etti.



EVİNDE DOLU BİR TABANCA VE MERMİLERLE DOLU ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer şahsın üzerinde yaptıkları aramada, içi "hollow-point" (genişleyen uçlu) mermilerle dolu 16 kapasiteli bir şarjör buldu. Golf sahasına park edilmiş olan aracında ise dolu bir tabanca ile yine "hollow-point" mermiler içeren dolu bir şarjör ele geçirildi. Yine Los Angeles bölgesinde yer alan Downey şehrindeki şüphelinin evi, Pazartesi günü FBI Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü ve Los Angeles Bölgesi Şerif Departmanı Ağır Suçlar Bürosu tarafından basıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, evin olayla ilgili potansiyel güvenlik endişeleri nedeniyle arandığını açıkladı ve daha sonra Taele'nin aracında için dolu bir tabanca ve evinde de çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve "endişe verici ifadeler" yazılı defterler ele geçirildiğini kaydetti. Yetkililer, daha sonra Taele'nin aracında içi dolu bir tabanca ve evinde de çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve "endişe verici ifadeler" yazılı defterler ele geçirildiğini kaydetti. ABD Gizli Servisi'nin de desteğiyle soruşturma devam ediyor ve yetkililer ilerleyen aşamalarda yeni suçlamalar yöneltilebileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ



Tutuklama Pazar günü öğleden sonra gerçekleşti. Öte yandan, yetkililer, Trump'ın golf sahasına yapacağı ziyaretten iki gün önce meydana gelen olayda Taele'nin saldırı planlayıp planlamadığına ilişkin detay vermedi. Taele ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.Trump şu anda, Salı günü söz konusu golf sahasında düzenlenecek olan Cumhuriyetçi Parti bağış toplama yemeğine katılmak üzere Kaliforniya'da bulunuyor.