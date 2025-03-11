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Trump'ın Gazze Riviera planının arkasındaki Filistinli milyarder! Kim bu Beşşar Masri?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planlarının arkasında Filistinli bir milyarder var. İsrail basınına göre Beşşar Masri isimli Filistinli Amerikalı milyarder Trump’ın Gazze’de ateşkes müzakerelerindeki temsilcisi Adam Boehler’a yakın bir danışman olarak hizmet veriyor. Öyle ki Boehler, Masri’nin özel jetinden inmiyor. Peki kim bu Beşşar Masri?

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 18:44
Trump’ın Gazze Riviera planının arkasındaki Filistinli milyarder! Kim bu Beşşar Masri?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planlarının arkasında kim var? İsrail basını Filistinli-Amerikalı milyarder Beşşar Masri'nin Trump yönetiminin Gazze planlarında sessizce kilit bir rol üstlendiğini iddia etti.

TRUMP PLANININ ARKASINDAKİ FİLİSTİNLİ MİLYARDER

The Jerusalem Post'un belirttiği "diplomatik kaynaklara" göre Masri, Trump'ın Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki temsilcisi Adam Boehler'a yakın bir danışman olarak hizmet veriyor.

Beşşar Masri, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBeşşar Masri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DANIŞMANI MASRİ'NİN JETİNDEN İNMİYOR

Ateşkes görüşmeleri sırasında Boehler'ın, Masri'nin özel jetinde uçtuğu belirtildi. The Jerusalem Post'a göre Boehler aylardır ateşkes görüşmeleri sırasında Masri'nin özel jetinde uçuyordu.

Adam Boehler, ReutersAdam Boehler, Reuters

DOHA, KAHİRE…

Boehler aylardır Masri'nin uçağıyla Doha, Kahire ve diğer bölgesel başkentlere seyahat ediyor, rehineler ve diğer hassas konular hakkında müzakerelerde bulunuyor. Masri'nin kendisinin de bu uçuşların bazılarında hazır bulunduğu ve yüksek riskli görüşmelerde gizli bir varlık gösterdiği bildiriliyor.

ORTA DOĞU YATIRIMCISI!

Jerusalem Post'un bildirdiğine göre Masri, sıradan bir iş insanı değil. Masri Batı Şeria'daki ilk planlı Filistin şehri olan Rawabi'nin arkasındaki kişi ve İsrail de dahil olmak üzere Orta Doğu'da geniş bir yatırım portföyüne sahip. Deneyimli bir girişimci olan Masri, Trump ile iş odaklı bir yaklaşımı paylaşıyor.

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HAMAS'TAN DA FKÖ'DEN DE UZAK!

Jerusalem Post, gençliğinde İsrail'e karşı protestolara katılmış olan Masri'nin artık Hamas veya Filistin yönetimi ile hiçbir bağı olmayan pragmatik bir figür olarak görüldüğünü belirtiyor.

Batı Şeria-Nablus doğumlu olan Masri'nin ABD vatandaşı olarak da sahip olduğu ikili kimliğin ona eşsiz bir konum kazandırdığı ve böylece Amerikan yönetimi tarafından kabul edilirken Filistin çevrelerinde de nüfuzunu koruduğu belirtiliyor.

Masri'nin Gazze'nin "tabii ki ABD planıyla" yeniden inşasında birincil aday olduğunu belirtti.

Beşşar Masri'nin amcası Munib Masri de 91 yaşında bir Filistinli iş insanı ve sıklıkla Filistinli finans elitinin bir parçası olarak görülüyor. Masri, uzun zamandır bölge genelinde büyük yatırım projelerinde yer alıyor.

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