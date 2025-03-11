Trump vites artırdı! Kanada’nın gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump salı günü, Ontario eyaletinin ABD'ye gelen elektriğe %25 gümrük vergisi koymasına karşılık olarak, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik planladığı gümrük vergisini iki katına çıkararak toplamda %50'ye yükseltti.

TRUMP VERGİYÜ YÜZDE 50'YE YÜKSELTTİ

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda ticaret bakanına çarşamba sabahı yürürlüğe girecek olan ürünlere %25 ek gümrük vergisi eklenmesi talimatını verdiğini söyledi.

ACİL DURUM TEHDİDİ

Trump paylaşımında "Ayrıca Kanada, ABD'nin çeşitli süt ürünlerine uyguladığı %250 ila %390 oranındaki Amerikan Karşıtı Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalıdır. Kısa bir süre içinde tehdit altındaki bölgede Elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim" diye yazdı.

Trump ayrıca, "Kanada tarafından uzun süredir uygulanan diğer korkunç gümrük vergilerinin de aynı şekilde düşürülmemesi halinde" 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini "önemli ölçüde arttırmakla" tehdit etti.