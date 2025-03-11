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Justin Trudeau’nun makam sevdası! Meclisten ayrılırken koltuğunu da yanına aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinde istifa ettikten sonra Ottawa’daki Avam Kamarası’ndan ayrılırken makam koltuğunu da yanına aldı. Koltuğu taşıyan Trudeau, basın mensuplarına dil çıkardı. Trudeau’nun makam koltuğunu da alıp gittiği anlar kısa sürede viral oldu.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 15:41
Justin Trudeau’nun makam sevdası! Meclisten ayrılırken koltuğunu da yanına aldı

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Kanada'nın görevinden istifa eden başbakanı Justin Trudeau, Kanada Parlamentosu'ndan ayrılırken makam koltuğunu da yanına aldı.

GAZETECİLERE DİL ÇIKARDI

Trudeau'nun makam koltuğunu yanına aldığı ve koltuğu taşırken dilini çıkararak basın mensuplarına poz verdiği anlar viral oldu.

Justin Trudeau, ReutersJustin Trudeau, Reuters

MAKAM KOLTUĞUNU DA ALIP ÇIKTI

Pazartesi günü görevden ayrılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'daki Avam Kamarası'ndan dili dışarıda sandalye taşıyarak çıkarken görüldü. Mizah dolu sahne, sosyal medya platformlarında hızla ilgi gördü ve viral oldu.

Justin Trudeau, pazartesi günü seçimlerinde ezici bir zafer kazanmasının ardından iktidarın geçişini başlatmak için Liberal lider ve başbakan adayı Mark Carney ile bir araya geldi.

Justin Trudeau, ReutersJustin Trudeau, Reuters

Carney, toplantının ardından Parlamento Tepesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçişin "kusursuz" ve "hızlı" olmasının beklendiğini söyledi.

Bu arada Trudeau hükümetteki süresini sona erdirme sürecini başlattı. Bir Reuters fotoğrafçısı Trudeau'nun Avam Kamarası koltuğunu Parlamentodan dışarı taşıdığı bir fotoğrafı çekti. Fotoğraf sosyal medyada hızla ilgi gördü.

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TRUMP'LA KONUŞTU GAZETECİLERİN KARŞISINDA AĞLADI

Trudeau, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile küfürlü bir telefon görüşmesi yaptığına dair haberlerin ardından perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğulmuştu.

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