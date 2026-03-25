ABD'de Trump yanlısı yayıncı Laura Loomer, CIA'den aldığı iddialı bilgilerle Başkan Erdoğan hakkında skandal iddialarda bulundu.
Laura Elizabeth Loomer (21 Mayıs 1993 doğumlu), Amerikalı aşırı sağcı bir siyasi aktivist, medya kişiliği ve komplo teorisyenidir. Özellikle Donald Trump'ın 2024 ve sonrası dönemdeki etkisi ve onunla olan yakın ilişkisiyle tanınmaktadır.
Loomer, Amerika'da büyük bir "İslamcı terör saldırısı" planlandığını ve fail olarak bazı podcast yayıncılarının gösterildiğini öne sürdü. Loomer, Erdoğan yönetiminin Amerika'daki iki podcast yayıncısını finanse ettiğini, CIA'nin elinde kanıt bulunduğunu iddia etti.
Siyonist lobinin ve MOSSAD'ın ABD medyasındaki "etki ajanı" olduğu iddia edilen Laura Loomer, sosyal medya üzerinden paylaştığı akılalmaz iddialarla büyük bir provokasyona imza attı.
Trump'a yakınlığıyla bilinen ve İsrail adına çalıştığı değerlendirilen Laura Loomer, sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialarla büyük bir provokasyona imza attı. Loomer, CIA'den aldığını öne sürdüğü sözde bilgilere dayanarak şu iddiaları sıraladı:
11 Eylül'den 10 Kat Büyük: Amerika'da devasa bir İslamcı terör saldırısı yaşanacak.
Fail Podcast Yayıncıları: Saldırıyı yapanlar, Amerika'da fitne çıkaran podcast yayıncılarıyla ilişkili olacak.
Başkan Erdoğan Yönetimi Hedefte: CIA'nin elinde kanıt olduğunu iddia eden Loomer, Erdoğan yönetiminin ABD'de 2 podcast yayıncısını finanse ettiğini öne sürdü.
HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR!
Loomer, bu karanlık senaryonun içine Türkiye'yi de dahil etmeye çalışarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ABD'deki bazı podcast yayıncılarını finanse ettiğini öne sürdü.
LOBİ TRUMP'I ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR!
Loomer'ın bu çıkışları, Siyonist lobinin Trump'ı Türkiye ve Başkan Erdoğan konusunda manipüle etme çabası olarak yorumlanıyor. CIA kaynak gösterilerek yapılan bu aleyhte haberlerin, Washington-Ankara hattında kurgulanmış bir dezenformasyon operasyonu olduğu belirtiliyor.