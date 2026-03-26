Yıllardır kendi ekosistemlerini "kapalı bahçeler-walled gardens" olarak kurgulayan ve bu alanın mutlak hakimi olan Apple ve Google, Avrupa Komisyonu'nun tavizsiz denetimleri karşısında savunma duvarlarını birer birer indirmek zorunda kalıyor. Komisyonun son başlattığı geniş kapsamlı soruşturma, sadece teknik bir uyumluluk süreci değil, bu devlerin yıllardır süregelen iş modellerine yönelik radikal bir operasyon niteliği taşıyor.

TEKELİ SARSILIYOR

Soruşturmanın Apple kanadındaki en büyük odak noktası, şirketin kullanıcıları ve geliştiricileri kendi ödeme sistemine mahkum etme politikası. Komisyon, Apple'ın dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) izni verirken getirdiği "Temel Teknoloji Ücreti" gibi ek maliyetlerin, aslında alternatif mağazaların gelişimini engellemek için tasarlanmış bir "bariyer" olduğunu savunuyor. Apple her ne kadar güvenlik ve gizlilik argümanlarını öne sürse de, AB yetkilileri kullanıcılara sunulan "varsayılan seçim ekranlarının" yeterince özgürleştirici olmadığı görüşünde. Özellikle Safari dışındaki tarayıcıların ve App Store dışındaki uygulama marketlerinin sisteme entegrasyonu, Apple için milyarlarca dolarlık hizmet gelirinin risk altına girmesi anlamına geliyor.

ARAMADA EŞİTLİK

Google cephesinde ise savaş, şirketin arama motoru üzerindeki hakimiyetini kendi yan servislerini (Google Shopping, Flights, Hotels) öne çıkarmak için kullanması üzerinden yürüyor. "Kendini kayırma" (self-preferencing) olarak adlandırılan bu durum, rakip platformların görünürlüğünü neredeyse imkânsız hale getiriyor. Mart 2026 soruşturmasıyla birlikte Google, arama algoritmasını rakiplerine daha fazla alan açacak şekilde şeffaf hale getirmeye zorlanıyor. Ayrıca, Android işletim sistemindeki veri taşınabilirliği zorunlulukları, Google'ın kullanıcı verilerini bir "kilit" olarak kullanmasını engellemeyi hedefliyor.

KARTLAR DAĞITILIYOR

Bu hukuki ve teknolojik kuşatma, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Eğer Apple ve Google, Komisyonun belirlediği "adil ve ayrımcı olmayan" şartlara tam uyum sağlamazlarsa, küresel cirolarının yüzde 10'una kadar ulaşabilen ve milyarlarca euroyu bulan rekor para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Analistler, bu baskının teknoloji devlerini Avrupa özelinde farklı, daha açık bir işletim sistemi ve hizmet modeli sunmaya itebileceğini öngörüyor. "Kapalı bahçelerin" yıkılmasıyla birlikte, küçük ölçekli geliştiriciler ve yerel teknoloji girişimleri için pazarda ilk kez bu kadar geniş bir rekabet alanı doğmuş durumda.