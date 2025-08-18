Aşırı sağcı fenomen istedi! ABD'den Filistinliler'i ülkeye sokmama kararı

PODCAST CANLI YAYIN

Aşırı sağcı internet fenomeni Laura Loomer'ın paylaşımlarının ardından, ABD hükümeti Gazze Şeridi'nden tıbbi tedavi için ABD'ye götürülen insanların ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, X platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilere verilen tüm ziyaretçi vizelerinin askıya alındığını açıkladı. Ayrıca bu vizenin şimdiye kadar kimlere verildiği ve bu kişilerin ABD'ye nasıl geldiklerine dair kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. ABD merkezli yardım kuruluşu Heal Palestine, Filistin bölgesinden hastaların tedavi amacıyla ABD'ye seyahatini organize ediyordu. Kuruluş, kısa süre önce Gazze Şeridi'nden ağır yaralı 11 çocuğun, onlara refakat edenlerin ve kardeşlerinin tahliyesini organize ettiğini duyurmuştu. Bu, Gazze Şeridi'nden ABD'ye tek seferde yapılan, Filistinli yaralı çocukların en büyük tahliyesi olarak belirtilmişti.

'VİZELERİ VERENLERİ DE KOVUN'
Komplo teorilerini paylaşmasıyla bilinen aşırı sağcı internet fenomeni Loomer, Cuma günü X'te yaptığı bir dizi öfkeli paylaşımda, Gazze'den insanlara vize verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyerek, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bu vizeleri verenlerin kovulmasını savunmuştu. Loomer'ın iddiasına göre bu vize yoluyla Hamas'ı destekleyenler ABD'ye giriş yapıyor. "Ülkemiz cihatçılarla doluyor" diyen Loomer, bu konuda ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Tom Cotton'ın çalışanlarıyla konuştuğunu da ileri sürdü. Loomer'ın, herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve hükümeti üzerinde büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Loomer'in Trump'a sadık olmadıklarını iddia ettiği bazı üst düzey hükümet yetkililerinin görevden alınması buna örnek gösteriliyor.

