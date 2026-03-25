Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantılı belgelerde adı geçen bir Fransız diplomat hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında İsviçre bankası Edmond de Rothschild'in Paris ofislerine baskın düzenlendi.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE BM DİPLOMATI VAR
Soruşturmanın merkezinde, 2006-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler'de (BM) görev yapmış ve daha sonra söz konusu bankada çalışmış olan orta düzey Fransız diplomat Fabrice Aidan bulunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarındaki 200'den fazla belgede Aidan'ın adının geçtiği belirtiliyor. Bu belgeler arasında Aidan'ın 2010-2016 yılları arasında kişisel ve BM hesaplarından Epstein'a gönderdiği iddia edilen e-postalar yer alıyor.
GİZLİ BELGELERİ EPSTEIN'A SIZDIRDI
Reuters tarafından incelenen bazı e-postalar, Aidan'ın BM Güvenlik Konseyi brifinglerini ve diğer gizli belgeleri Epstein'a aktardığını gösteriyor.
Fransız mali savcılığı, Aidan hakkında "yabancı bir kamu görevlisine yönelik pasif yolsuzluk" ve bu suça iştirak şüphesiyle soruşturma yürütüyor.
BANKA OFİSLERİNE BASKIN
Baskın, geçtiğimiz cuma günü bankanın patronu Ariane de Rothschild'in gözleri önünde yapıldı.
Banka yetkilileri, yargıyla tam iş birliği içinde olduklarını ve Aidan'ın bankada çalıştığı dönemle (2014-2016) ilgili şüpheler ortaya çıkar çıkmaz kendi iç incelemelerini başlattıklarını bildirdi.
Edmond de Rothschild bankası doğrudan meşhur Rothschild ailesinin Fransız koluyla bağlantılıdır. Banka, 1953 yılında Baron Edmond de Adolphe de Rothschild tarafından Paris'te kurulmuştur. Edmond, ailenin Fransız kolunun bir üyesiydi.
ROTSCHILD DE DOSYALARDA
Öte yandan Ariane de Rothschild'in adının da Epstein dosyalarında geçtiği, 2019 yılındaki ölümüne kadar Epstein ile kişisel yazışmalarını sürdürdüğü ancak banka sözcüsünün bu ilişkinin sadece "iş amaçlı" olduğunu savunduğu belirtiliyor.
Aidan, suçlamaları reddederken Fransız Dışişleri Bakanlığı diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin süreci başlattı.
Bu olay, Epstein dosyalarının Fransa'daki yansımalarının sadece bir parçası. Eski Kültür Bakanı Jack Lang de benzer belgelerde adının geçmesi ve hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması açılması üzerine şubat ayında Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etmişti.