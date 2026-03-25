Paris'te Epstein operasyonu: Rotshild bankasına baskın | Merkezde BM diplomatı var

Karanlık milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı skandal, İsviçre bankası Edmond de Rothschild’in Paris ofislerine kadar uzandı. Mali polisin düzenlediği baskın sırasında, bankanın bir numaralı ismi Ariane de Rothschild de bizzat makamındaydı. BM sırlarını Epstein’a sızdırmakla suçlanan eski diplomat ile Rotschild ailesi de yeniden gündeme geldi.

  • İsviçre bankası Edmond de Rothschild'in Paris ofislerine pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantılı Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlendi.
  • Fransız mali savcılığı, 2006-2013 yılları arasında BM'de görev yapan Aidan'ın BM Güvenlik Konseyi brifingleri ve gizli belgeleri Epstein'a aktardığı iddiasıyla soruşturma yürütüyor.
  • ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarındaki 200'den fazla belgede Aidan'ın 2010-2016 yılları arasında kişisel ve BM hesaplarından Epstein'a e-posta gönderdiği belirtiliyor.
  • Banka patronu Ariane de Rothschild'in adı da Epstein dosyalarında geçiyor ve banka sözcüsü bu ilişkinin sadece iş amaçlı olduğunu savunuyor.
  • Fransız Dışişleri Bakanlığı suçlamaları reddeden Aidan hakkında idari soruşturma ve disiplin süreci başlattı.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantılı belgelerde adı geçen bir Fransız diplomat hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında İsviçre bankası Edmond de Rothschild'in Paris ofislerine baskın düzenlendi.

Çocuk hakları aktivistleri ʺMouv' Enfantsʺ derneği, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili belgelerde adı geçen diplomat Fabrice Aidan'ın davasında devletin ihmalkarlığını protesto ediyor, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE BM DİPLOMATI VAR

Soruşturmanın merkezinde, 2006-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler'de (BM) görev yapmış ve daha sonra söz konusu bankada çalışmış olan orta düzey Fransız diplomat Fabrice Aidan bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarındaki 200'den fazla belgede Aidan'ın adının geçtiği belirtiliyor. Bu belgeler arasında Aidan'ın 2010-2016 yılları arasında kişisel ve BM hesaplarından Epstein'a gönderdiği iddia edilen e-postalar yer alıyor.

Eski Fransız diplomat Fabrice Aidan

GİZLİ BELGELERİ EPSTEIN'A SIZDIRDI

Reuters tarafından incelenen bazı e-postalar, Aidan'ın BM Güvenlik Konseyi brifinglerini ve diğer gizli belgeleri Epstein'a aktardığını gösteriyor.

Fransız mali savcılığı, Aidan hakkında "yabancı bir kamu görevlisine yönelik pasif yolsuzluk" ve bu suça iştirak şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

BANKA OFİSLERİNE BASKIN

Baskın, geçtiğimiz cuma günü bankanın patronu Ariane de Rothschild'in gözleri önünde yapıldı.

Banka yetkilileri, yargıyla tam iş birliği içinde olduklarını ve Aidan'ın bankada çalıştığı dönemle (2014-2016) ilgili şüpheler ortaya çıkar çıkmaz kendi iç incelemelerini başlattıklarını bildirdi.

Edmond de Rothschild bankası doğrudan meşhur Rothschild ailesinin Fransız koluyla bağlantılıdır. Banka, 1953 yılında Baron Edmond de Adolphe de Rothschild tarafından Paris'te kurulmuştur. Edmond, ailenin Fransız kolunun bir üyesiydi.

ROTSCHILD DE DOSYALARDA

Öte yandan Ariane de Rothschild'in adının da Epstein dosyalarında geçtiği, 2019 yılındaki ölümüne kadar Epstein ile kişisel yazışmalarını sürdürdüğü ancak banka sözcüsünün bu ilişkinin sadece "iş amaçlı" olduğunu savunduğu belirtiliyor.

Aidan, suçlamaları reddederken Fransız Dışişleri Bakanlığı diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin süreci başlattı.

Bu olay, Epstein dosyalarının Fransa'daki yansımalarının sadece bir parçası. Eski Kültür Bakanı Jack Lang de benzer belgelerde adının geçmesi ve hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması açılması üzerine şubat ayında Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etmişti.

