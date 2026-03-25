Edmond de Rothschild bankası doğrudan meşhur Rothschild ailesinin Fransız koluyla bağlantılıdır. Banka, 1953 yılında Baron Edmond de Adolphe de Rothschild tarafından Paris'te kurulmuştur. Edmond, ailenin Fransız kolunun bir üyesiydi.

Banka yetkilileri, yargıyla tam iş birliği içinde olduklarını ve Aidan'ın bankada çalıştığı dönemle (2014-2016) ilgili şüpheler ortaya çıkar çıkmaz kendi iç incelemelerini başlattıklarını bildirdi.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein

ROTSCHILD DE DOSYALARDA

Öte yandan Ariane de Rothschild'in adının da Epstein dosyalarında geçtiği, 2019 yılındaki ölümüne kadar Epstein ile kişisel yazışmalarını sürdürdüğü ancak banka sözcüsünün bu ilişkinin sadece "iş amaçlı" olduğunu savunduğu belirtiliyor.

Aidan, suçlamaları reddederken Fransız Dışişleri Bakanlığı diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin süreci başlattı.

Bu olay, Epstein dosyalarının Fransa'daki yansımalarının sadece bir parçası. Eski Kültür Bakanı Jack Lang de benzer belgelerde adının geçmesi ve hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması açılması üzerine şubat ayında Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etmişti.