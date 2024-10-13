Trump’a üçüncü suikast girişimi! Saldırgan önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

ABD Başkan adayı Donald Trump'a 3'ücü suikast girişimi (REUTERS)
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı" konusundaki endişesini ortaya koydu.
WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirilmişti.
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 3'ücü suikast girişimi (AA)
KULAĞINDAN YARA ALARAK KURTULMUŞTU
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.