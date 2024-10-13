Trump’a üçüncü suikast girişimi! Saldırgan önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

"ÖLÜM TEHDİTLERİNE KARŞI SİLAH TAŞIYORUM" Uluslararası basında yer alan iddialara göre, Miller, Trump'ı destekliyor. Tutuklanmasının ardından konuşan Miller, ölüm tehditlerine karşı arabasında silah bulundurduğunu ancak daha önce hiç silah kullanmadığını ve bu konuda acemi olduğunu ifade etti. "Ben bir sanatçıyım, herhangi birine şiddet uygulayacak veya zarar verecek son kişiyim" diyen Miller suçlamaları saçmalık olarak değerlendirdi.

Vem Miller (Sosyal medya) Trump destekçisi olduğunu vurgulayan Miller, üzerinde sahte kimlik bulunmadığını, belirterek Ermeni olması nedeniyle karışıklık yaşandığını iddia etti. 2021 tarihli mahkeme belgelerinde adı "Vem Vim Yenovkian" olarak geçen Miller'ın "Vem Miller Yenovkian" olarak da bilindiği bildirildi.

Vem Miller (Sosyal medya)

İngiliz Daily Mail'e konuşan Miller'ın bir arkadaşı ve iş ortağı yaptığı açıklamada, onun tam bir Trump destekçisi olduğunu ve polisin "onun bizden biri olduğunu anlamadığını" söyledi.

SUİKAST OLARAK SORUŞTURULMUYOR

Gizli Servis kaynakları New York Post'a, Miller'ın Trump'ı öldürmeye çalışacağından şüphelendiklerini ve FBI'ın olayı bir suikast girişimi olarak soruşturmadığını söyledi.