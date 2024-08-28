SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump'a suikast girişiminin şifreleri bir bir çözülüyor | FBI suç unsurlarının fotoğrafını yayınladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 13 Temmuz'da Pensilvanya'da eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan silahın fotoğraflarını yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:30 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:09
Donald Trump’a suikast girişiminin şifreleri bir bir çözülüyor | FBI suç unsurlarının fotoğrafını yayınladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FBI, Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan ekipmanların fotoğraflarını yayınladı.

ABD 45. Başkanı ve Başkan adayı Donald TrumpABD 45. Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki mitinginde, kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlayan FBI, yapılan incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi.

ZANLININ SALDIRI ÖNCESİ GEÇMİŞİ

Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un saldırıyı gerçekleştirmeden önceki durumuna yönelik bazı bilgiler derlendi.

Suikastın yaşandığı gün,saldırgan Crooks, patronundan bir günlük izin alarak iş arkadaşlarına "işe pazar günü döneceğini" söyledi.

Daha sonraki incelemelerde Crooks'un, planladığı saldırı öncesi miting yakınındaki Pittsburgh kenti ve çevresinde bazı "şüpheli" hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştı.

Olaydan bir gün önce, üyesi olduğu atış poligonuna giderek atış talimi yapan Crooks, Trump'ın mitinginin yapılacağı sabah Bethel Park bölgesindeki bir silah dükkanından 50 mermi ile ev ürünleri satan bir mağazadan 5 metrelik merdiven almış.

Crooks, saldırıdan önceki aylarda "bazıları muhtemelen tehlikeli madde içeren" birkaç paket teslim aldı. Ancak Crooks'un satın aldığı mühimmatı ya da merdiveni günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda kullanıp kullanmadığının net olmadığı biliniyordu.

Thomas Crooks'un tüfeği muhtemelen nakliye sırasında bozulmuş ve sırt çantası olay yerinde kurtarılmış.Thomas Crooks'un tüfeği muhtemelen nakliye sırasında bozulmuş ve sırt çantası olay yerinde kurtarılmış.

FBI, SUÇ UNSURLARINI YAYINLADI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Butler'de düzenlenen mitingde Donald Trump'ı vuran silahın yanı sıra saldırganın miting sırasında arabasında bulunan sırt çantası ve patlayıcıların yeni fotoğraflarını yayınladı.

Thomas Crooks'un arabasının bagajında ilk keşfedilen iki doğaçlama patlayıcı cihaz. Uzaktan patlatma alıcısı ʺkapalıʺ konumdaydı; cihazların yapılış biçiminde birkaç sorun vardı. FBIThomas Crooks'un arabasının bagajında ilk keşfedilen iki doğaçlama patlayıcı cihaz. Uzaktan patlatma alıcısı ʺkapalıʺ konumdaydı; cihazların yapılış biçiminde birkaç sorun vardı. FBI

1000 KİŞİYLE KAPSAMLI GÖRÜŞME

FBI'ın suikast ile ilgili soruşturmasını yürüten yetkilisi Kevin Rojek, olay çerçevesinde yaklaşık 1000 kişiyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini ve birçok eksik parçayı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan Rojek, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un, saldırıdan önce hem Trump hem de Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin kapsamlı araştırma yaptığını ve Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingini saldırı için uygun bir "fırsat" olarak gördüğünü ifade etti.

Thomas Crooks'un tüfeği atış alanında bulundu. Not: Alt alıcıdaki işaretler FBI'a aittir. FBIThomas Crooks'un tüfeği atış alanında bulundu. Not: Alt alıcıdaki işaretler FBI'a aittir. FBI

İNTERNET ARAMALARI VE RUH HALİ ARAŞTIRILDI

FBI'ın yayınladığı görüntüler, FBI yetkililerinin Thomas Matthew Crooks'un silahlı saldırıdan önceki günlerde yaptığı internet aramaları ve araştırmacıların bu aramaları kullanarak Crooks'un o günkü ruh halini nasıl bir araya getirdikleri hakkında yeni ayrıntılar vermesinin ardından ortaya çıktı.

Thomas Crooks'un Pensilvanya, Butler'daki AGR binasının çatısına erişmek için kullandığı klima ünitesi. Not: FBI Pittsburgh tarafından çekilen bu fotoğraf bir kanıt fotoğrafı değildir. Saldırıdan sonraki günlerde olay yerinde yapılan bir tur sırasında çekilmiştir. FBIThomas Crooks'un Pensilvanya, Butler'daki AGR binasının çatısına erişmek için kullandığı klima ünitesi. Not: FBI Pittsburgh tarafından çekilen bu fotoğraf bir kanıt fotoğrafı değildir. Saldırıdan sonraki günlerde olay yerinde yapılan bir tur sırasında çekilmiştir. FBI

Fotoğraflarda, araştırmacıların olay yerinde tüfeği gizlemek için kullanılmış olabileceğini söylediği, silahın katlanabilir dipçiği görülüyor.

Crooks'un bulunduğu binanın önündeki ağaç nedeniyle görüş açısının kısıtlı olduğu eğimli bir çatıdan bu kadar isabetli atışlar yapabilmiş olması da dikkati çekiyor. Bazı iddialara göre de Crooks'un önünde kalan ağacın görüş açısını zaten kapatmış olması gerekiyordu.

''NİŞANCILIKTA ZAYIF'' DİYEREK ELENMİŞ

Crooks hakkındaki araştırmalara göre zanlı, bir dönem okulun lise tüfek takımına girmeye çalışmış ancak "nişancılıkta zayıf olması" gerekçesiyle reddedilmiş.

Zanlının, Trump'ı yaraladığı atışı, keskin nişancı tüfeğiyle değil de bir piyade tüfeğiyle 120 ila 150 metre uzaklıktayken yaptığı varsayımı da Crooks'un "silah kullanma becerilerine" yönelik soru işaretlerini artırıyor.

En çok merak edilen sorulardan biri ise Crooks'un olay günü "AR-15" silahını alana nasıl soktuğu olmuştu. Zanlının silahı alana önceden saklamış olma ihtimali üzerinde duruluyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi
Narin Güran’ı arama çalışmalarında çember daraldı! Açıklamalar peş peşe... Deredeki terlik kimin? | JAK’tan kuyu taraması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi
Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltı süresi doldu | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif: MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?
CANLI TAKİP | İsrail’den geniş çaplı saldırılar! Ateşkes görüşmesinde yeni perde! ABD basını yazdı: İran’ın saldırısı daha öncekilere benzemeyecek
Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik’ten açıklama
Okan Buruk biletini kesip yeni oyuncusunu buldu! Geleceğin yıldızı Galatasaray yolunda!
Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?
İzmir’de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...
Başörtüsü mücadelesinin simgesi... Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler mesajı: Cesaret aşıladı
Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!
SON DAKİKA