Donald Trump’a suikast girişiminin şifreleri bir bir çözülüyor | FBI suç unsurlarının fotoğrafını yayınladı

FBI, Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan ekipmanların fotoğraflarını yayınladı.
FBI, Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan ekipmanların fotoğraflarını yayınladı.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki mitinginde, kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlayan FBI, yapılan incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi.
ZANLININ SALDIRI ÖNCESİ GEÇMİŞİ
Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un saldırıyı gerçekleştirmeden önceki durumuna yönelik bazı bilgiler derlendi.
Suikastın yaşandığı gün,saldırgan Crooks, patronundan bir günlük izin alarak iş arkadaşlarına "işe pazar günü döneceğini" söyledi.
Daha sonraki incelemelerde Crooks'un, planladığı saldırı öncesi miting yakınındaki Pittsburgh kenti ve çevresinde bazı "şüpheli" hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştı.
Olaydan bir gün önce, üyesi olduğu atış poligonuna giderek atış talimi yapan Crooks, Trump'ın mitinginin yapılacağı sabah Bethel Park bölgesindeki bir silah dükkanından 50 mermi ile ev ürünleri satan bir mağazadan 5 metrelik merdiven almış.
Crooks, saldırıdan önceki aylarda "bazıları muhtemelen tehlikeli madde içeren" birkaç paket teslim aldı. Ancak Crooks'un satın aldığı mühimmatı ya da merdiveni günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda kullanıp kullanmadığının net olmadığı biliniyordu.
FBI, SUÇ UNSURLARINI YAYINLADI
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Butler'de düzenlenen mitingde Donald Trump'ı vuran silahın yanı sıra saldırganın miting sırasında arabasında bulunan sırt çantası ve patlayıcıların yeni fotoğraflarını yayınladı.
1000 KİŞİYLE KAPSAMLI GÖRÜŞME
FBI'ın suikast ile ilgili soruşturmasını yürüten yetkilisi Kevin Rojek, olay çerçevesinde yaklaşık 1000 kişiyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini ve birçok eksik parçayı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.
Öte yandan Rojek, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un, saldırıdan önce hem Trump hem de Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin kapsamlı araştırma yaptığını ve Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingini saldırı için uygun bir "fırsat" olarak gördüğünü ifade etti.
İNTERNET ARAMALARI VE RUH HALİ ARAŞTIRILDI
FBI'ın yayınladığı görüntüler, FBI yetkililerinin Thomas Matthew Crooks'un silahlı saldırıdan önceki günlerde yaptığı internet aramaları ve araştırmacıların bu aramaları kullanarak Crooks'un o günkü ruh halini nasıl bir araya getirdikleri hakkında yeni ayrıntılar vermesinin ardından ortaya çıktı.
Fotoğraflarda, araştırmacıların olay yerinde tüfeği gizlemek için kullanılmış olabileceğini söylediği, silahın katlanabilir dipçiği görülüyor.
Crooks'un bulunduğu binanın önündeki ağaç nedeniyle görüş açısının kısıtlı olduğu eğimli bir çatıdan bu kadar isabetli atışlar yapabilmiş olması da dikkati çekiyor. Bazı iddialara göre de Crooks'un önünde kalan ağacın görüş açısını zaten kapatmış olması gerekiyordu.
''NİŞANCILIKTA ZAYIF'' DİYEREK ELENMİŞ
Crooks hakkındaki araştırmalara göre zanlı, bir dönem okulun lise tüfek takımına girmeye çalışmış ancak "nişancılıkta zayıf olması" gerekçesiyle reddedilmiş.
Zanlının, Trump'ı yaraladığı atışı, keskin nişancı tüfeğiyle değil de bir piyade tüfeğiyle 120 ila 150 metre uzaklıktayken yaptığı varsayımı da Crooks'un "silah kullanma becerilerine" yönelik soru işaretlerini artırıyor.
En çok merak edilen sorulardan biri ise Crooks'un olay günü "AR-15" silahını alana nasıl soktuğu olmuştu. Zanlının silahı alana önceden saklamış olma ihtimali üzerinde duruluyordu.