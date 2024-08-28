Donald Trump’a suikast girişiminin şifreleri bir bir çözülüyor | FBI suç unsurlarının fotoğrafını yayınladı

Öte yandan Rojek, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks 'un, saldırıdan önce hem Trump hem de Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin kapsamlı araştırma yaptığını ve Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingini saldırı için uygun bir "fırsat" olarak gördüğünü ifade etti.

FBI'ın suikast ile ilgili soruşturmasını yürüten yetkilisi Kevin Rojek, olay çerçevesinde yaklaşık 1000 kişiyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini ve birçok eksik parçayı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Thomas Crooks'un arabasının bagajında ilk keşfedilen iki doğaçlama patlayıcı cihaz. Uzaktan patlatma alıcısı ʺkapalıʺ konumdaydı; cihazların yapılış biçiminde birkaç sorun vardı. FBI

FBI 'ın yayınladığı görüntüler, FBI yetkililerinin Thomas Matthew Crooks 'un silahlı saldırıdan önceki günlerde yaptığı internet aramaları ve araştırmacıların bu aramaları kullanarak Crooks'un o günkü ruh halini nasıl bir araya getirdikleri hakkında yeni ayrıntılar vermesinin ardından ortaya çıktı.

Thomas Crooks'un Pensilvanya, Butler'daki AGR binasının çatısına erişmek için kullandığı klima ünitesi. Not: FBI Pittsburgh tarafından çekilen bu fotoğraf bir kanıt fotoğrafı değildir. Saldırıdan sonraki günlerde olay yerinde yapılan bir tur sırasında çekilmiştir. FBI

Fotoğraflarda, araştırmacıların olay yerinde tüfeği gizlemek için kullanılmış olabileceğini söylediği, silahın katlanabilir dipçiği görülüyor.

Crooks'un bulunduğu binanın önündeki ağaç nedeniyle görüş açısının kısıtlı olduğu eğimli bir çatıdan bu kadar isabetli atışlar yapabilmiş olması da dikkati çekiyor. Bazı iddialara göre de Crooks'un önünde kalan ağacın görüş açısını zaten kapatmış olması gerekiyordu.