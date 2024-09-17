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Trump’a ikinci suikast ikinci şüphe! Kayıtlar ortaya çıktı Gizli Servis patladı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a yönelik ikinci suikast girişiminin ardından gözler yeniden Gizli Servis’e döndü. Saldırganın Trump’ın bulunduğu golf sahası çevresinde 12 saattir hazırlık yaptığı tespit edilirken Gizli Servis’in bu bölgeyi incelemediği ortaya çıktı. İşte, Trump’a yönelik ikinci suikast girişiminin tüm detayları…

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 09:24 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:02
Trump’a ikinci suikast ikinci şüphe! Kayıtlar ortaya çıktı Gizli Servis patladı

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ABD'de başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken pazar günü eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a ikinci kez düzenlenen suikast girişimi gözleri yeniden Gizli Servis'e çevirdi.

TRUMP'A İKİNCİ SUİKAST

Trump'a 14 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen suikastın ardından Gizli Servis'in zaafları ortaya çıkmıştı. Pazar günü düzenlenen saldırıda da Gizli Servis'in büyük eksiği tartışmaları yeniden başlattı.

GİZLİ SERVİS'TE BÜYÜK ŞÜPHE

New York Times'a göre Gizli Servis'in pazar günü Trump'ın bulunduğu Florida'nın West Palm Beach kentindeki International Golf Kulübü'nü aramadığı ortaya çıktı.

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SALDIRGAN 12 SAATTİR ORADAYDI

Teşkilatın müdür vekili pazar günü bir Gizli Servis ajanını hızlı hareket ederek Trump'a zarar gelmesini önlediği için selamlarken FBI silahlı saldırganın cep telefonundan elde edilen verilerin, golf oynarken tüfeğini Trump'a doğrultmadan önce sahanın yakınında neredeyse 12 saat geçirdiğini gösterdiğini söyledi.

TRUMP'IN ORADA OLACAĞINI NEREDEN ÖĞRENDİ?

Pazartesi öğleden sonra Palm Beach İlçe Şerif Ofisi'nde gazetecilere konuşan Gizli Servis'in geçici müdürü Ronald L. Rowe Jr., "Başkanın oraya gitmesi bile beklenmiyordu." dedi. Trump'ın bölgeye gideceği önceden bildirilmese de eski başkanın pazar günleri Florida'daki sahalarından birinde sık sık golf oynadığı biliniyor.

2021'de emekliye ayrılan ve öncesinde eski başkan Barack Obama'yı koruyan uzun süreli Gizli Servis ajanı Beth Celestini, "Şüphelinin 12 saat boyunca çalılıklarda olduğu yönündeki haberler beni çok endişelendiriyor. Gizli Servis'in protokolleri var ve bu protokoller uygulandığı takdirde şüphelinin olaydan önce tespit edilmiş olması gerekirdi." şeklinde konuştu.

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