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Trump’a suikast girişimi: Zanlı yakalandı! Gözaltı görüntüleri yayınlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi iddiasıyla aranan zanlı Ryan Wesley Routh, Florida’daki golf sahasında gözaltına alındı. Gözaltı anlarına ait görüntüler paylaşıldı, Routh’a ateşli silah bulundurma suçlaması yönetildi. Trump, olayla ilgili güvende olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 00:04 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 00:42
Trump’a suikast girişimi: Zanlı yakalandı! Gözaltı görüntüleri yayınlandı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Şerif yetkililerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un yetkililerin talimatlarına uyarak olaysız şekilde teslim olduğu görülüyor.

Görüntülere göre, giydiği tişörtü kafasının üzerine kadar sıyırarak geri geri yürüyen Routh, yetkililerce ters kelepçeye alınarak araca doğru götürülüyor. Yetkililerden birinin "Sürücü, iki adım sağa! Sağa doğru iki adım at! Şoför dümdüz geri git, yürümeye devam et." diye bağırarak komutlar verdiği duyuluyor.

Bugün hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi.

Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Olay

Eski ABD Başkanı Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

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