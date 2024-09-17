Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın uğradığı ikinci suikast girişiminin ardından gözler Demokratlara yöneldi. Trump'a 14 Temmuz'da Pensilvanya'da ve ardından 15 Eylül'de Florida'da düzenlenen iki ayrı saldırıda suikastçıların arasındaki bağ ortaya çıktı. İki isim arasındaki bağ uluslararası bir yatırım şirketini gözler önüne sererken baş şüphelinin ise Joe Biden olduğu iddia edildi. İşte, Donald Trump'a yönelik saldırıların arka planı…
ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ikinci kez suikast girişimine uğradı.
TRUMP SUİKASTÇILARI ARASINDA GİZLİ BAĞ
Trump'a yönelik ikinci saldırı ABD'de Gizli Servis'e yönelik şüpheleri daha da artırırken iki suikastçı arasındaki gizli bağ ise herkesi şaşkına çevirdi.
14 Temmuz'da Pensilvanya'da Trump'a yönelik ilk suikast girişimini düzenleyen Thomas Matthew Crooks ile pazar günü Florida'da ikinci saldırıyı düzenleyen Ryan Roult arasında derin bir bağ olduğu iddia ediliyor.