Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı

1 ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ikinci kez suikast girişimine uğradı.

2 TRUMP SUİKASTÇILARI ARASINDA GİZLİ BAĞ Trump'a yönelik ikinci saldırı ABD'de Gizli Servis'e yönelik şüpheleri daha da artırırken iki suikastçı arasındaki gizli bağ ise herkesi şaşkına çevirdi.