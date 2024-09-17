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Myanmar’ı da Yagi Tayfunu vurdu! 226 kişi hayatını kaybetti

Vietnam, Laod ve Tayland’ı vuran Yagi Tayfunu Myanmar’da da felakete yol açtı. Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında Myanmar’da hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi. Yaklaşık 80 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 09:41 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 09:53
Myanmar’ı da Yagi Tayfunu vurdu! 226 kişi hayatını kaybetti

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Vietnam, Laos ve Tayland'ın kuzeyinde etkili olan Yagi Tayfunu Myanmar'da da yıkıcı etkilere yol açtı. Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi.

Myanmar'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 226'ya yükseldi

500'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yagi Tayfunu, bölge genelinde 500'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

MYANMAR'DA ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Myanmar'daki cunta yönetimi, Yagi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 226 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.

Mandalay ve Bago bölgelerinin orta kesimlerinin yanı sıra doğu Shan eyaletinde pek çok köyün sular altında kaldığı, yüzbinlerce dönüm ekili arazinin zarar gördüğü bildirildi. Ayrıca Mon, Kayah ve Kayin eyaletleri de tayfundan ciddi şekilde etkilendi.

ACİL İHTİYAÇ GIDA VE İÇME SUYU

Birleşmiş Milletler (BM) tayfunun vurduğu ülkede 500 binden fazla kişinin acil gıda, içme suyu, barınak ve giysiye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlemişti.

Vietnam’ı tayfun vurdu! 233 kişi hayatını kaybettiVietnam’ı tayfun vurdu! 233 kişi hayatını kaybetti
Vietnam'ı tayfun vurdu! 233 kişi hayatını kaybetti

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