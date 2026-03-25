Trump NBC News'e yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıların muazzam hasar verdiğini ve büyük kayıplara yol açtığını söyledi.

Eleştirmenler bu yöntemin savaşı normalleştirdiğini ve stratejik ciddiyet kaygısı yarattığını belirtiyor.

Trump karmaşık istihbarat raporları yerine görsellere ve videolara dayalı brifing formatını tercih ediyor.

Günlük brifing videolarında gerçek askeri operasyon görüntüleri Gladyatör ve Top Gun gibi Hollywood filmlerinden sahnelerle harmanlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki savaşın gidişatına dair her gün yaklaşık iki dakikalık özel video montajı sunuluyor.

ABD basını Donald Trump'ın İran ile devam eden savaş sürecinde, istihbarat bilgilerini alışılmışın dışında bir yöntemle takip ettiğini ortaya çıkardı.

VIDEO MONTAJLI SAVAŞ BRIFINGİ

NBC News'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki savaşın gidişatına dair her gün özel bir video montajı sunuluyor.

Yetkililer, günlük montajın genellikle yaklaşık iki dakika, bazen daha uzun sürdüğünü söyledi. Bir yetkili, her günlük videoyu "patlayan şeylerin" bir dizi klibi olarak tanımladı.

TRUMP'IN VIDEO MERAKI

Trump'ın karmaşık istihbarat raporları yerine görsellere ve videolara olan ilgisi biliniyor. Bu yeni formatın, askeri operasyonların etkisini, hedeflerin vurulma anlarını ve sahadaki hareketliliği hızlıca kavramasını sağladığı ifade ediliyor.