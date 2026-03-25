Trump'a Hollywood usulü brifing: Her gün 2 dakika İran videosu

ABD Başkanı Trump’ın, İran savaşını istihbarat raporlarından değil, içinde Top Gun ve Gladyatör sahnelerinin bulunduğu özel "video montajlarından" takip ettiği ortaya çıktı. Patlamalarla dolu iki dakikalık klipler izleyen Trump, "muazzam hasar verdik" diyerek durumu başarı olarak nitelerken uzmanlar stratejik ciddiyetin kaybolduğu ve savaşın bir "seyirlik oyuna" dönüştüğü konusunda uyarıyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki savaşın gidişatına dair her gün yaklaşık iki dakikalık özel video montajı sunuluyor.
  • Günlük brifing videolarında gerçek askeri operasyon görüntüleri Gladyatör ve Top Gun gibi Hollywood filmlerinden sahnelerle harmanlanıyor.
  • Trump karmaşık istihbarat raporları yerine görsellere ve videolara dayalı brifing formatını tercih ediyor.
  • Eleştirmenler bu yöntemin savaşı normalleştirdiğini ve stratejik ciddiyet kaygısı yarattığını belirtiyor.
  • Trump NBC News'e yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıların muazzam hasar verdiğini ve büyük kayıplara yol açtığını söyledi.

ABD basını Donald Trump'ın İran ile devam eden savaş sürecinde, istihbarat bilgilerini alışılmışın dışında bir yöntemle takip ettiğini ortaya çıkardı.

VIDEO MONTAJLI SAVAŞ BRIFINGİ

NBC News'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki savaşın gidişatına dair her gün özel bir video montajı sunuluyor.

Yetkililer, günlük montajın genellikle yaklaşık iki dakika, bazen daha uzun sürdüğünü söyledi. Bir yetkili, her günlük videoyu "patlayan şeylerin" bir dizi klibi olarak tanımladı.

TRUMP'IN VIDEO MERAKI

Trump'ın karmaşık istihbarat raporları yerine görsellere ve videolara olan ilgisi biliniyor. Bu yeni formatın, askeri operasyonların etkisini, hedeflerin vurulma anlarını ve sahadaki hareketliliği hızlıca kavramasını sağladığı ifade ediliyor.

BU DA HOLLYWOOD USULÜ

Beyaz Saray'ın hazırladığı günlük brifing videolarında, gerçek askeri operasyon görüntülerinin Gladyatör ve Top Gun gibi kült Hollywood filmlerinden sahnelerle veya popüler savaş oyunlarından kliplerle harmanlandığı bildiriliyor. Trump'a yönelik tepkiler ise artıyor.

Savaşın Normalleştirilmesi: Gerçek çatışma görüntülerinin kurgusal eğlence unsurlarıyla birleştirilmesinin, savaşın yıkıcı sonuçlarını maskelediği ve askeri müdahaleleri bir "seyirlik oyun" haline getirdiği savunuluyor.

Stratejik Ciddiyet Kaygısı: Ulusal güvenlik kararlarının alındığı en üst makamda, karmaşık istihbarat verilerinin yerine yüksek tempolu video kurgularının geçmesinin, kararların derinliğini ve ciddiyetini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Propaganda Eleştirileri: Bu yöntemin, operasyonel gerçekleri tarafsız bir şekilde aktarmaktan ziyade, olayları dramatize ederek bir "başarı hikayesi" kurgulamaya yönelik bir iletişim tercihi olduğu ifade ediliyor.

Trump, NBC News'ten Kristen Welker'a yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların "İran liderliği üzerinde çok büyük kayıplara" yol açtığını ve "muazzam bir hasar verildiğini" belirtti. ABD Başkanı, devam eden operasyonları şimdiden bir "başarı" olarak nitelendiriyor. Videoların, bu başarı algısını destekleyen operasyonel görüntüleri içerdiği tahmin ediliyor.

Eleştirmenler, bu tür bir "özet video" yönteminin stratejik derinliği azaltabileceğini savunuyor.

