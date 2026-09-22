ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için BM binasına giriş yaparken Putin'e "savaşı sonlandır" diye seslendi. Trump kürsüde ise İran savaşıyla övündü.

Donald Trump. Fotoğraflar: Reuters

KÜRSÜDE İRAN SAVAŞIYLA ÖVÜNDÜ

BM binasına giriş yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Savaşı bitir" diye seslenen Trump, İran'a yönelik ABD saldırılarıyla övündü.

Trump, kürsüde her zamanki gibi kendisini överkensekiz savaşı bitirdiğini ve onur duyduğunu söyledi.

Yürüyen merdiven durdu Trump ve Melania zor anlar yaşadı

"YAPAY ZEKAYI KİM KAZANIRSA GALİP O OLACAK"

Trump yakın zamanda yapay zekanın süper zeka olarak adlandırılacağını söyledi ve "Yapay zekayı kim kazanırsa galip o olacak" dedi.

BU SEFER YÜRÜYEN MERDİVEN BOZULMADI

ABD gazetesi New York Post, geçtiğimiz yıl BM Genel Merkezi'nde Trump ve eşi Melania'nın yaşadığı yürüyen merdiven skandalına atıf yaptı. New York Post, Trump ile ilgili canlı gelişmelerin aktarıldığı haberde "Başkan ve Melania, 'Amerikan gücü' vurgusu yapacakları konuşma için alana -çalışan bir yürüyen merdivenle- giriş yaptı." başlığını kullandı.

Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump kürsüye çıkmak üzere BM binasında eşi First Lady Melania Trump ile ilerlerken yürüyen merdivenin aniden bozulduğu anlar gündeme damga vurmuştu. Trump, kürsüsünde teleprompterı bozulduktan sonra BM binasını eleştirmişti. Beyaz Saray ise yaşananların sabotaj olabileceğini söylemişti.

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