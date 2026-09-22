Trump yine BM kürsüsünde kendisini övdü! Putin'e "Savaşı bitir" dedi, İran saldırılarını güzelledi: Bir de Tahran ile anlaşma mesajı
ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşmasına başladı. BM binasına giriş yaparken Putin'e "Savaşı bitir" diye seslenen Trump, kürsüdeki konuşmasında ise İran savaşıyla övündü. Kürsüde kendisini öven Trump, İran ile seçimden sonra anlaşma yapabileceklerini söyledi. Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için binaya girişi ise geçtiğimiz yıl yaşanan merdiven ve teleprompter krizlerini yeniden gündeme getirdi. New York Post gazetesi, bu yılki geçişe esprili bir dille yaklaşarak Trump çiftinin alana "çalışan bir yürüyen merdivenle" girdiğini yazarak Trump ile dalga geçti.
ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için BM binasına giriş yaparken Putin'e "savaşı sonlandır" diye seslendi. Trump kürsüde ise İran savaşıyla övündü.Trump'tan BM'de olay yaratan sözler
KÜRSÜDE İRAN SAVAŞIYLA ÖVÜNDÜ
BM binasına giriş yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Savaşı bitir" diye seslenen Trump, İran'a yönelik ABD saldırılarıyla övündü.
Trump, kürsüde her zamanki gibi kendisini överkensekiz savaşı bitirdiğini ve onur duyduğunu söyledi.Yürüyen merdiven durdu Trump ve Melania zor anlar yaşadı
"YAPAY ZEKAYI KİM KAZANIRSA GALİP O OLACAK"
Trump yakın zamanda yapay zekanın süper zeka olarak adlandırılacağını söyledi ve "Yapay zekayı kim kazanırsa galip o olacak" dedi.
BU SEFER YÜRÜYEN MERDİVEN BOZULMADI
ABD gazetesi New York Post, geçtiğimiz yıl BM Genel Merkezi'nde Trump ve eşi Melania'nın yaşadığı yürüyen merdiven skandalına atıf yaptı. New York Post, Trump ile ilgili canlı gelişmelerin aktarıldığı haberde "Başkan ve Melania, 'Amerikan gücü' vurgusu yapacakları konuşma için alana -çalışan bir yürüyen merdivenle- giriş yaptı." başlığını kullandı.
Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump kürsüye çıkmak üzere BM binasında eşi First Lady Melania Trump ile ilerlerken yürüyen merdivenin aniden bozulduğu anlar gündeme damga vurmuştu. Trump, kürsüsünde teleprompterı bozulduktan sonra BM binasını eleştirmişti. Beyaz Saray ise yaşananların sabotaj olabileceğini söylemişti.
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