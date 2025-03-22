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Trump vurulunca Putin kiliseye gidip dua etmiş: ABD Başkanının özel danışmanı ilk kez duyurdu! Bir de Rus ressamdan özel portre

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminden sonra kiliseye gidip dua ettiği ortaya çıktı. Trump’ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff Putin’in Trump için ettiği duayı ilk kez canlı yayında duyurdu.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 14:38 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 14:57
Trump vurulunca Putin kiliseye gidip dua etmiş: ABD Başkanının özel danışmanı ilk kez duyurdu! Bir de Rus ressamdan özel portre

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, temmuz ayında Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan Donald Trump için dua etmek üzere kiliseye gittiği ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

WITKOFF İLK KEZ DUYURDU: PUTİN TRUMP İÇİN DUA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff, cuma günü Fox News sunucusu Tucker Carlson'un programına katıldı ve Putin'in, Trump vurulduktan sonra kiliseye gidip onun için dua ettiğini söyledi. Witkoff ayrıca, Putin'in Trump'ın bir portresini yaptırıp hediye olarak gönderdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff, EPAABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff, EPA

RUS RESSAMDAN ÖZEL PORTRE

Witkoff programda "Başkan Putin, önde gelen Rus ressamlardan birine Başkan Trump'ın güzel bir portresini sipariş etmiş ve bunu bana vererek eve, Başkan Trump'a götürmemi istemişti" dedi.

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TRUMP VURULUNCA KİLİSEYE GİTMİŞ

Trump'ın danışmanı ayrıca "Çok zarif bir andı ve bana hikayesini anlattı... Başkan vurulduğunda yerel kilisesine nasıl gittiğini, rahibiyle nasıl buluştuğunu ve başkan için nasıl dua ettiğini anlattı." İfadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

Witkoff'un anlattığına göre Putin, "ABD Başkanı olduğu için değil, onunla dost olduğu için arkadaşına dua ettiğini" söyledi.

Geçtiğimiz temmuz ayında, o dönem Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Trump, Pensilvanya'nın Butler kentinde bir mitingde konuşurken silahlı saldırgan Thomas Matthew Cooks'un ateşlediği silahla kulağından vurulmuştu.

Trump'a suikast girişimi, APTrump'a suikast girişimi, AP

WASHINGTON-MOSKOVA HATTINDA KRİTİK TELEFON

Trump ve Putin salı günü 2 buçuk saatlik bir telefon görüşmesi yapmıştı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşının "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Kremlin, "Putin, Trump'ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdi." açıklamasında bulundu.

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