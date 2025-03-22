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Bakan Fidan Kahire’ye gidiyor! Gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır’ın başkenti Kahire’ye gidiyor.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 14:17
Bakan Fidan Kahire’ye gidiyor! Gündem Gazze

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Kahire'de düzenlenecek İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA

KAHİRE'DE GÜNDEM GAZZE

Fidan'ın toplantıda, Türkiye'nin, 4 Mart'ta düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen Gazze'nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit etmesi, Gazze'de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulaması, Gazze'ye insani yardımların yeniden başlatılmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi bakımından hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekmesi ve Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları muhataplarıyla ele alması öngörülüyor.

Mısır'ın öncülüğünde, 4 Mart'ta düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarına yönelik olarak kabul edilen plan, 7 Mart'ta düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin de desteğiyle onaylanmıştı.

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GAZZE'DE BARIŞ İÇİN 18 GİRİŞİM

Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ile İİT'in ve Arap Birliğinin Genel Sekreterleri, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti.

Bu itibarla tesis edilen İİT-Arap Birliği Bakanlar Komitesi Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman'ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirmişti.

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