Riyad’da mekik diplomasisi! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda buluşacak

Ukrayna ve Rusya heyetleri pazartesi günü ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan'ın başkenti Ryad'da barış görüşmelerine katılacak.

ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, EPA

UKRAYNA VE RUSYA RİYAD'A GİDİYOR

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin gelecek hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ile Ukrayna arasında dolaylı görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg

OTEL ODALARI ARASINDA MEKİK DİPLOMASİSİ

Kellogg, eski Fox News sunucusu Glenn Beck'e verdiği röportajda, müzakerelerin "mekik diplomasisi" formatında yürütüleceğini, ABD temsilcilerinin iki heyet arasında arabuluculuk yapacağını, heyetlerin ayrı odalarda bulunacağını ve böylece birbirleriyle doğrudan temas kurmayacaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ATEŞKES OLACAK MI?

Her iki tarafa da şartlarının sorulacağını söyleyen Kellogg daha sonra kapsamlı bir ateşkes için adımlar atılacağın belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi günü Kiev'i temsil eden bir heyetin görüşmelerde hazır bulunacağını doğruladı. Sky News , Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa'nın da görüşmelerde hazır bulunacakları bilgisini verdi.

Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov ise Moskova'nın, Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Grigori Karasin ile Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Danışmanı Sergey Beseda'yı heyete göndereceğini söyledi.

Riyad'da ABD-Rusya görüşmesi, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÜNDEM TAHIL KORİDORU

Uşakov'a göre olası tartışma konularından biri, BM ve Türkiye'nin 2022'de arabuluculuk yaptığı ve hayati önem taşıyan tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde geçmesini garantileyen Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden canlandırılması olabilir.

Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen Avrupa Konseyi'nde konuşan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden hava saldırılarının kısmi bir ateşkesi uygulama çabalarını rayından çıkarmanın bir yolu olduğunu söyledi ve Vladimir Putin'i "sadece savaşı uzatan gereksiz taleplerde bulunmayı bırakmaya" çağırdı. Öte yandan Ukrayna'da Rusya'ya saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

KIRIM VE ZAPORİJYA

Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Oslo'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü yaptıkları görüşmede, yönetiminin böyle bir adımı değerlendirdiği yönündeki haberlere rağmen, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanıma olasılığı konusunu gündeme getirmediğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Trump'ın şu anda Rus yönetiminde olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne olası ABD yatırımını görüştüğünü ancak daha önce Beyaz Saray tarafından ima edilen tesisin ABD tarafından "sahiplenilmesi" planına ilişkin hiçbir atıfta bulunmadığını belirtti.