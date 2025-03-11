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Almanya’da seçim krizi! Oyların yeniden sayılması için başvurdular

Almanya’da seçim krizi patlak verdi. 23 Şubat’ta düzenlenen yerel seçimlerde yüzde 5’şn altında kalarak seçim barajını aşamayan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi ülke genelinde oyların yeniden sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 19:00 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 19:00
Almanya’da seçim krizi! Oyların yeniden sayılması için başvurdular

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Almanya'da seçim krizi devam ediyor. 23 Şubat'ta düzenlenen yerel seçimlerin ardından yüzde 5'in altında kalarak barajı aşamayan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi ülke genelinde oyların yeniden sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Almanya'nın başkenti Berlin'de halk, seçim programında göç ve mülteci politikasını sertleştirmeyi vadeden aşırı sağcı AfD partisine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler AfD Genel Merkezi önünde toplanırken güvenlik güçleri gösteri alanında önlem aldı, 23.02.2025, AAAlmanya'nın başkenti Berlin'de halk, seçim programında göç ve mülteci politikasını sertleştirmeyi vadeden aşırı sağcı AfD partisine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler AfD Genel Merkezi önünde toplanırken güvenlik güçleri gösteri alanında önlem aldı, 23.02.2025, AA

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR

Alman basınının BSW Parti sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre BSW, genel seçimlerde oyların yeniden sayılması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

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OYLAR YENİDEN SAYILACAK MI?

BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç bin BSW oyunun yanlışlıkla diğer partilere sayıldığını veya geçersiz olarak değerlendirildiğini belirterek, seçmene saygının "olası hataların incelenmesini ve düzeltilmesini" gerektirdiğini ifade etti.

Wagenknecht, hataların ancak nihai sonuçlar belirlenmeden önce ülke genelinde yeniden oyların sayılmasıyla düzeltilebileceğini kaydetti.

23 Şubat'a ilk kez genel seçimlere katılan BSW, geçici resmi sonuçlara göre yüzde 4,972 oranında oy almış ve yüzde 5'lik seçim barajını aşamayarak mecliste sandalye kazanamamıştı.

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