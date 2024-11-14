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İsrail’den Beyrut’a saldırı! Havalimanında kalkış yapan uçağı hedef aldılar

İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dahiye semtine günlerdir saldırı düzenliyor. İsrail ordusu son olarak Beyrut’un uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçağı hedef aldı. İşte, kalkış yapan uçağın hemen yanındaki patlamanın görüntüleri…

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:34 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:40
İsrail’den Beyrut’a saldırı! Havalimanında kalkış yapan uçağı hedef aldılar

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İsrail Lübnan'a yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh semtinde havalimanı yakınlarına saldırı düzenledi.

Yolcu uçağının yakınlarında şiddetli patlama

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

Beyrut'un uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçak İsrail ordusu tarafından vuruldu.

IDF, Beyrut'un Dahieh semtini vurdu, APIDF, Beyrut'un Dahieh semtini vurdu, AP

UÇAK KALKARKEN VURDU

Şehrin uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçağın yakınındaki patlamanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şehrin uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçağın yakınındaki patlamanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.Şehrin uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçağın yakınındaki patlamanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Saldırıdan önce IDF Arapça sözcüsü Avichay Adraee mahalle sakinlerine güvenli bir yere gitmeleri yönünde uyarılarda bulunmuş ve aslında her zaman olduğu gibi göçe zorlamıştı.

İsrail, gece saatleri de dahil olmak üzere son üç gündür Dahieh'e saldırılar düzenliyor.

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