İsrail’den Beyrut’a saldırı! Havalimanında kalkış yapan uçağı hedef aldılar

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh semtinde havalimanı yakınlarına saldırı düzenledi.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

Beyrut'un uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçak İsrail ordusu tarafından vuruldu.

IDF, Beyrut'un Dahieh semtini vurdu, AP

UÇAK KALKARKEN VURDU

Şehrin uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçağın yakınındaki patlamanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şehrin uluslararası havalimanında kalkış öncesi pistte taksi yapan bir uçağın yakınındaki patlamanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Saldırıdan önce IDF Arapça sözcüsü Avichay Adraee mahalle sakinlerine güvenli bir yere gitmeleri yönünde uyarılarda bulunmuş ve aslında her zaman olduğu gibi göçe zorlamıştı.

İsrail, gece saatleri de dahil olmak üzere son üç gündür Dahieh'e saldırılar düzenliyor.