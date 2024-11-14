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Başkan Erdoğan’ın İsrail açıklaması dünya basınında: Ticareti kestik dedi darbeyi vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’da yaptığı “İsrail ile ticareti kestik” cümlesi dünya basınına damga vurdu. Dünya, Başkan Erdoğan’ın salı günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de katıldığı BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşma ve ardından çarşamba günü Türkiye’ye dönerken basın mensuplarına verdiği röportajı konuşuyor.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:48
Başkan Erdoğan’ın İsrail açıklaması dünya basınında: Ticareti kestik dedi darbeyi vurdu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı BM İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma ardından çarşamba günü Türkiye'ye dönerken basın mensuplarına verdiği röportaj gündeme damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın "İsrail ile ticareti kestik" sözleri Tel Aviv'de de büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den dönerken uçakta basın mensupları ile sohbet etti. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (arkada solda) da yer aldı, AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den dönerken uçakta basın mensupları ile sohbet etti. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (arkada solda) da yer aldı, AA

DÜNYA BASININDA GÜNDEM BAŞKAN ERDOĞAN

İsrail gazetesi Israel Hayom, Başkan Erdoğan'ın "İsrail'i köşeye sıkıştırmamız" şeklindeki ifadesine vurgu yaparken Başkan için "Bakü'deki iklim zirvesi sırasında dünya çapındaki ülkeleri İsrail'e karşı harekete geçirmeye çalıştı." dedi.

Israel Hayom, Takvim Ekran GörüntüsüIsrael Hayom, Takvim Ekran Görüntüsü

İSRAİL'E "DARBE" VURAN KONUŞMA

Israel Hayom Başkan Erdoğan'ın "Şüphesiz Türkiye, İsrail ile ticari faaliyetleri durdurarak ona sert bir darbe indirdi" şeklindeki sözlerine de dikkat çekti.

Bir diğer İsrail gazetesi Yediot Ahronot da Başkan Erdoğan'ın "İsrail ile ticaretimizi ve bağlarımızı kestik" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Yediot Ahronot, Takvim ekran görüntüsüYediot Ahronot, Takvim ekran görüntüsü

"BAŞKAN ERDOĞAN KARARLI"

Londra merkezli Middle East Eye ise Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ettirmeyeceğini ve bu konuda kararlı olduğunu söylediğine dikkat çekti.

Middle East Eye, Takvim Ekran GörüntüsüMiddle East Eye, Takvim Ekran Görüntüsü

İran gazetesi Tehran Times da Başkan Erdoğan'ın "(Cumhur İttifakı) İsrail ile bağları kesme kararında kararlıdır ve bu duruşu gelecekte de sürdüreceğiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümeti olarak, şu anda İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik." şeklindeki sözlerini vurguladı.

Tahran Times, Takvim Ekran GörüntüsüTahran Times, Takvim Ekran Görüntüsü

ABD merkezli Newsweek, Başkan Erdoğan'ın Gazze ve Lübnan'da İsrail soykırımını kınadığını vurgularken "Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak İsrail ile ilişkilerimizi kestik. Şu anda İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok. Nokta." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Newsweek, Takvim Ekran GörüntüsüNewsweek, Takvim Ekran Görüntüsü

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