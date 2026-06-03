Trump Türkiye’ye geliyor: NATO zirvesine katılacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesine katılacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, zirvenin ittifak tarihinin “en önemli toplantısı” olacağını söyledi.
Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, zirvenin ittifak tarihinin "en önemli toplantısı" olacağını söyledi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya