CANLI YAYIN
Geri

Trump Türkiye’ye geliyor: NATO zirvesine katılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesine katılacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, zirvenin ittifak tarihinin “en önemli toplantısı” olacağını söyledi.

Giriş Tarihi:
Trump Türkiye’ye geliyor: NATO zirvesine katılacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, zirvenin ittifak tarihinin "en önemli toplantısı" olacağını söyledi. Takvim Kaynak Tercihleri
FETÖ ve CIA aparatları sahnede: ABD’de İmamoğlu'na destek oturumu
SONRAKİ HABER

FETÖ ve CIA aparatları sahnede
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler